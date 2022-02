Taryn Power, chi è la sorella scomparsa di Romina Power/ “La migliore che potessi avere”

Il forte legame tra Romina e Taryn Power

Nonostante le grandi soddisfazioni avute nel corso della sua carriera artistica, Romina Power custodisce due grandi dolori nel suo cuore: la scomparsa della sua amata primogenita Ylenia, di cui non si sa più niente dal gennaio del 1994, e quella della sorella Taryn. Quest’ultima se n’è andata nel giugno del 2020 dopo una lotta durata più di un anno e mezzo contro la leucemia.

E’ stata la stessa interprete di ‘Felicità’ a dare l’annuncio: “Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9.53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti dopo avere battuto una battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia. Lascerà un vuoto immenso perché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”.

Romina e il grande dolore per la scomparsa della sorella Taryn Power

A Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’, Romina aveva raccontato del grande legame che la univa a Taryn: “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella deve essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn, il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali, era molto fedele a se stessa, era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli”.

E periodicamente la cantante non manca di ricordare la sorella sul suo profilo Instagram. La Power lo ha fatto recentemente: “Come può un umano perdere un angelo? Lo voglio. Taryn mi manchi ogni giorno di più”.



