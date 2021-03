Taryn, sorella di Romina Power/ “L’amore che abbiamo io e lei non andrà mai via”

Il 27 giugno dello scorso anno, Taryn Power moriva dopo una battaglia lunga due anni contro la leucemia. Un grave lutto per i suoi cari e soprattutto per sua sorella Romina Power, da sempre legatissima a lei. Da quel momento non c’è stato giorno in cui Romina non abbia pensato a lei: Taryn era “amore”, come lei stessa ha sottolineato in più occasioni.

ROMINA POWER/ Tullio Solenghi si dichiara a ‘Canzone segreta’: “Mi sono innamorato…”

Come dimenticare uno degli ultimi post dedicati alla sorella su Instagram. In questo Romina, accanto ad una foto in cui abbraccia forte sua sorella Taryn, scriveva: “L’amore che abbiamo non andrà mai via. Settembre è il tuo mese ma ti penso tutti i giorni. Sei nel mio cuore per restare, mia dolce Taryn!” Un messaggio toccante, al quale sono seguiti poi tanti altri in ricordo del loro legame speciale.

Linda Christian, madre Romina Power/ Unite dopo la separazione da Al Bano

Taryn Power, dall’esordio nel modo dello spettacolo all’amore per l’arte

Con Romina, Taryn Power condivideva non solo un legame di sangue e l’affetto da sorella ma anche tante passioni e il lavoro in comune. Proprio come lei, aveva fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo e aveva poi recitato in ben 8 film e 3 show televisivi. Nel corso della sua vita, Taryn Power si è fatta un nome come scrittrice, ma anche come artista a 360 gradi. L’arte è stata la sua passione più grande e vi si è dedicata anima e corpo, fino a diventare una professoressa del liceo.

Tyrone Power, padre Romina/ "È stato Hollywood ad ucciderlo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)





© RIPRODUZIONE RISERVATA