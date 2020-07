Task force per riforma Province/ Ecco perchè “tornano”, ma “non saranno ripristinate”

Potrebbe essere la volta buona per la riforma delle Province. Dopo le vicissitudini degli ultimi anni, basti pensare al referendum, il Governo giallorosso è pronto a dare il via ad una maxi-revisione per uscire dal guado. Come spiega Il Fatto Quotidiano, gli esponenti della maggioranza hanno messo in risalto che non si tratterà di una restaurazione del vecchio ente, ma di una «razionalizzazione». Ad un anno di distanza dagli scontri con l’ex alleato (Lega, ndr), il Movimento 5 Stelle è pronto a sancire la svolta in accordo con il Partito Democratico. In cabina di regia il viceministro Laura Castelli e il sottosegretario dem Achille Variati: «Credo ci sia una larga volontà nella maggioranza non per una restaurazione, ma per pensare alla provincia come ‘Casa dei Comuni’ in cui dar voce ai sindaci», le parole dell’ex presidente dell’Unione delle Province.

RIFORMA PROVINCE: “NON SARANNO RIPRISTINATE, MA…”

L’attuale presidente di Upi, Michele De Pascale, ha messo in chiaro che non sono necessari doppioni: «La nostra idea è che le Province si occupino di investimenti: non solo strade e scuole per sé, ma anche interventi per opere di cui hanno bisogno i Comuni o lo Stato». E il Governo viaggia spedito: da giorni al Viminale lavora una task force guidata da Alessandro Pajno che ha l’obiettivo di fornire supporto tecnico alla riforma delle Province.

De Pascale ha poi evidenziato la necessità di scavalcare eventuali beghe di partito, già registrate durante l’esecutivo gialloverde, mentre Variati guarda più in là e ipotizza una scadenza: «Entro ottobre potremmo portare in Parlamento un primo testo, nel rispetto del mandato di una legge delega che ci fu assegnato nell’ultimo aggiornamento al Def».

