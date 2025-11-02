Su Sky e Now è arrivata la serie tv "Task" che non è solo un thriller investigativo, ma un viaggio nella possibilità del riscatto

Ci sono serie che ti catturano e ti restano addosso per ciò che dicono tra una scena e l’altra, al di là del racconto. Task appartiene a questa categoria. La miniserie di Brad Ingelsby (Omicidio a Easttown, The Lost Bus), apparsa negli Usa lo scorso 7 settembre su HBO e arrivata in Italia il 12 ottobre su Sky e Now, non è solo un thriller investigativo, ma un viaggio nel dolore e nella possibilità del riscatto, a prescindere da quale posto occupi sulla barricata della vita.

Al centro c’è Tom Brandis, un agente dell’FBI interpretato da Mark Ruffalo (Il Caso Spotlight, Povere Creature, Tutta la luce che non vediamo) che dopo un anno passato a promuovere negli Open Day studenteschi i vantaggi per i reclutati nell’agenzia federale viene richiamato sul campo per guidare una task force per venire a capo di una serie di rapine legate al traffico di droga nella periferia di Philadelphia.<

Brandis è un uomo che porta dentro di sé il peso di un passato complicato: è un ex sacerdote che ha conosciuto la fede, e che non ha perso nonostante i drammi della sua vita. Non è un eroe, né un uomo distrutto, ma qualcosa nel mezzo, un sopravvissuto che si trascina con dignità, cercando ancora un senso nel proprio lavoro e, forse, nella propria vita.

Ruffalo lo interpreta con una delicatezza che disarma. Episodio dopo episodio Tom diventa una persona reale. Ogni suo silenzio racconta più di cento battute: il modo in cui abbassa lo sguardo, come trattiene la rabbia, come lascia che un tremito tradisca la fatica di restare integro. È un personaggio che vive nell’ombra, ma che non smette mai di cercare un filo di speranza.

La storia che viene a galla si inscrive nelle vicende terribili di una banda di “riders”. Da anni controllano il territorio e il commercio di droga e si fanno giustizia da soli. In realtà le rapine sono conseguenza di una vendetta covata all’interno della banda, e su cui stanno indagando anche gli stessi vertici dell’organizzazione criminale.

La speranza per Tom arriva in una forma inaspettata, attraverso Maeve, la giovane nipote di uno dei sospettati, interpretata da Emilia Jones. Non è la classica figura ingenua o di contorno: Maeve è una ragazza forte, ferita ma piena di un’energia inaspettata che tiene insieme il caos della sua famiglia.

È una ragazza che ha dovuto crescere in fretta, che si porta addosso la responsabilità degli altri come un peso troppo grande, ma che non si lascia schiacciare. Jones le dà un’intensità straordinaria, fatta di piccoli gesti e sguardi che raccontano tutto sulla condizione di vita di un pezzo di gioventù marginale e dimenticata.

Quando Brandis e Maeve si incontrano, la serie cambia ritmo. Non c’è romanticismo, né retorica, solo due persone che si riconoscono nel dolore dell’altro. Tra loro scorre qualcosa di silenzioso e profondo, una forma di rispetto, di empatia. È in quei momenti che Task smette di essere solo una serie tv poliziesca e diventa un racconto sull’umanità, sulla possibilità di perdonarsi e di ricominciare.

La regia del film Task accompagna questa tensione con eleganza: i colori sono freddi, così come è grigia e sporca la periferia di una grande città, il tempo scorre lento, le strade sembrano sempre troppo larghe o troppo vuote. Ma dentro quel gelo c’è calore, perché ogni personaggio, anche il più ambiguo, rivela una traccia di verità, il bisogno di essere capito.

Alla fine, quando l’indagine si chiude e i conti sembrano tornare, resta la sensazione che il vero compito – il vero task, appunto – non sia solo catturare i colpevoli, ma ritrovare uno scopo di vita. Task parla di redenzione senza predicarla, di perdita senza compatirla, e ci ricorda che la vita, a volte, è fatta di errori che impariamo a portare con noi.

Mentre Mark Ruffalo regala una delle sue prove più intense, misurata e commovente, la giovane e precoce attrice britannica Emilia Jones sorprende per maturità e naturalezza. Insieme, rendono Task un’esperienza che va oltre il genere, una storia che non si guarda soltanto.

