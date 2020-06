Tassa conto corrente: 8.55 euro da pagare entro giugno/ Ecco chi non deve versarla

Sta per arrivare la tassa sui conti correnti. Entro la fine di questo mese, diversi di milioni di correntisti si vedranno addebitare parte della spesa di 34.20 euro, il rateo dell’imposta di bollo. Una sorta di patrimoniale che colpisce le liquidità bancarie di privati e società e che permette allo stato di introitare ogni anno milioni di euro. Per le persone fisiche, come detto sopra, è pari a 34.20 euro annui, mentre per quelle giuridiche si sale fino a 100 euro ogni 12 mesi. Entro la fine di questo mese si pagherà solamente un quarto della cifra di cui sopra, leggasi 8.55 euro per i privati, e 25 euro invece per gli altri. La legge, a riguardo, spiega che l’imposta si applica sugli “estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale”. La somma viene prelevata dalla banca direttamente dai conti correnti, ma anche dai libretti di risparmio bancari e postali.

TASSA CONTO CORRENTE: UNA TASSA FISSA, MA OCCHIO ALLE ECCEZIONI

Siamo quindi in presenza di una tassa fissa, come ricorda Investireoggi, indipendentemente dall’estratto conto; si paga semplicemente per il fatto di possedere un conto corrente, così come la tassa sull’auto o quella sulla televisione, il ben noto canone Rai. C’è però un’eccezione, ovvero, che il correntista abbia una giacenza media inferiore ai 5.000 euro, in quel caso sarà esente dal pagamento delle tasse. Questo limite è stato introdotto dal vecchio governo tecnico Monti nel 2012, grazie al Decreto Salva Italia. Esenti anche le carte prepagate e i conti correnti di Paypal. La tassa sui conti correnti si può “sviare” anche qualora l’Isee personale sia basso; nel dettaglio, dovrà essere inferiore ai 7.500 euro all’anno e non bisognerà pagare i famosi 34.20 euro di cui sopra.



