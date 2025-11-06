Nessun escluso dal pagamento della tassa etica, che spetta anche ai contribuenti nel regime forfettario. La revisione è stata respinta.

La tassa etica viene imposta ai contribuenti che esercitano una delle attività che fanno parte dell’articolo numero 1, del comma 466 e con riferimento alla Legge numero 266 del 2005. Nello specifico quelle categorie più sensibili come la vendita di materiale pornografico o contenuti che incitano alla violenza.

La recente circolare è stata pubblicata dopo che un contribuente che si è rivisto applicare tale imposta, chiedendo all’amministrazione fiscale di rivedere l’esattezza di quanto riportato perché crede che chi è nel regime forfettario ne debba essere esente. Ma sarà davvero così?

Welfare Italia/ Quadro positivo, ma il divario con il Sud è alto: i punti

La tassa etica va pagata anche dai forfettari?

Il contribuente che si trova nel forfettario e che ha visto applicarsi la tassa etica, contesta l’applicazione normativa sostenendo la presenza di alcune criticità importanti, tra cui il mancato riferimento alla distinzione del regime e un concetto molto generalizzato e rivolto a “professionisti e aziende”.

Truffa Agenzia delle Entrate/ Nuova frode dal fisco, cosa riguarda?

Non di meno, il richiedente prende in riferimento la risoluzione con numero 107 e risalente all’anno 2009, dove vengono specificati i soggetti coinvolti: ovvero coloro che devono pagare l’Ires e l’Irpef (tasse non presenti nel regime agevolato).

In realtà l’Agenzia delle Entrate specifica che è seppur vero che queste due imposte non sono previste nel forfettario, l’imponibile viene pagata con un’imposta sostitutiva delle stesse (che può essere al 5% o al 15%).

La tassa etica è uguale per tutti

Pertanto il fisco sostiene che la tassa etica va pagata indistintamente dal regime fiscale in cui ci si trova, dunque anche un professionista nel forfettario dovrà adempiere a questa addizionale prevista nelle imposte.

Bonus sociale rifiuti/ 25% Di sconto sulla TARI: a chi spetta?

Il contribuente lamenta e chiede al tempo stesso, di non sapere come calcolare tale imposta, che andrà poi versata all’interno del quadro RQ del modello dei Redditi delle Persone Fisiche, compilando infine il rigo RQ49.

I codici tributo da utilizzare restano identici per tutti, il 4003 per saldare la 1° rata, il 4004 per la 2° rata oppure un’unica tranche, ed infine il 4005 per saldare il dovuto.

Quanto al metodo per calcolare la tassa, si prende il coefficiente di redditività e dal risultato si applica il 25% (tassa etica).