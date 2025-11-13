La tassa green pesa sui cittadini e le imprese, e l'Italia è la Penisola che paga più imposte tra tutti i Paesi dell'UE.

L’Italia è sempre più decisa a voler contrastare la tassa green, a cui hanno partecipato i ministri dell’Economia dei 27 Stati membri al Consiglio dell’Economia e della Finanza. Da Roma arriva il parere di Giancarlo Giorgetti, che crede di dover lottare per non far approvare la tassazione europea.

Secondo il Ministro dell’economia e delle finanze della nostra Penisola italiana, una simil tassazione (insieme alle imposte per favorire la transizione all’energia), non farebbe altro che distruggere e penalizzare fortemente l’intera industria italiana. Qual è allora la soluzione?

Perché la tassa green non andrebbe bene?

Secondo i nostri esponenti politici la tassa green sfavorirebbe coloro che utilizzano il carbonio, il petrolio e il gas. Ed è proprio per questo motivo che il nostro Bel Paese non sarebbe d’accordo, perché tali idee sono state pensate in una “era storica” differente, prima della guerra in Ucraina.

Sulla riforma c’è ancora tanto da lavorare, e i Paesi europei devono trovare il modo per allinearsi e trovare un quadro della situazione.

Da Confartigianato Imprese è arrivato lo studio e lo scenario riguardante il prelievo fiscale italiano, il cui valore dovrebbe salire a poco più di 54 miliardi di euro (che ammonta al 2,5% del PIL). Rispetto all’intera UE il nostro Paese verserebbe 11 miliardi in più.

Revisione sull’ETD

L’Energy Taxation Directive, è il nome della normativa che complessivamente prevede l’attuazione su tutti i paesi europei. Al momento si sta pensando di variare 4 punti della misura, dalle tasse per l’uso dei combustibili fossili nel trasporto aereo all’esenzione per il riscaldamento in casa.

Infine, si sta pensando di penalizzare con tasse più alte i prodotti che consumerebbero più energia e che risulterebbero più inquinanti per l’ambiente.

Naturalmente il pressing fiscale sarebbe anche a discapito dei cittadini, dato che le aziende rincarerebbero su di loro e sui prezzi finali (tentando di compensare la tassa green).