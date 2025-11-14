L'applicazione di una tassa sui pacchi extra UE e su cifre più piccole (sotto i 150€) potrebbe arrivare ben presto, i ministri la stanno valutando.

Sia il Governo che i ministri starebbero lavorando sull’applicazione di una tassa sui pacchi extra UE di piccole dimensioni. Questa normativa andrebbe a discapito dei nuovi colossi cinesi come Temu e Shein, che starebbero monopolizzando l’intero mercato dello shopping online.

Da tempo l’Europa sta cercando di aumentare i controlli sui big cinesi, per assicurare sia la sicurezza del loro venduto ma anche per proteggere le aziende italiane sempre più tartassate dal pressing fiscale (e costrette a dover rincarare i prezzi).

Assegno Unico 2026/ Importi rivalutati, come cambiano? Le stime

Tassa sui pacchi extra UE nel Decreto della Concorrenza

La nuova tassa sui pacchi extra UE potrebbe essere inclusa nel prossimo Decreto per la Concorrenza. Si applicherebbe anche ai pacchi e alle spedizioni al di sotto dei 150€, dunque su prodotti presumibilmente “piccoli”.

L’idea è stata discussa – con forte approvazione dalla maggioranza – durante il Consiglio d’Economia e Finanza, con la Francia che è già d’accordo a muoversi in questa direzione, ovvero esentare i dazi su ciascun piccolo di piccola e media dimensione.

Bonus sport 2025/ Ultimo giorno per far domanda: l'iter operativo

Fino ad oggi l’esenzione sui dazi ha permesso ai consumatori finali di poter pagare poco risparmiando sulle imposte doganali. Una misura però, potrebbe cancellare questo beneficio e mettere alle strette i nuovi e-commerce di Oltreoceano.

Addio alla convenienza sui piccoli pacchi

Nel giro di pochi giorni si riceverà l’esito finale sull’idea di abolire i dazi sui piccoli pacchi spediti da Paesi fuori dall’Unione Europea. Dopo l’approvazione dei 27 ministri riuniti all’Ecofin, si attende l’ok dal Consiglio, poi dal Parlamento e infine dalla Commissione.

Dichiarazione IMU terreni agricoli/ Edificabilità: quando è obbligo?

L’hub ufficiale che controllerà i flussi sarà l’ormai noto “Eu Customs Data Hub“, che potrebbe entrare in funzione (ufficialmente il 2028), ma la Francia vorrebbe accelerare le tempistiche per fermare queste spedizioni di massa prive di dazi doganali.

Ma anche per il rispetto per l’ambiente, sempre il Paese francese proporrebbe di aggiungere una piccola tassa (di circa 2€) per i pacchi spediti da aziende extra UE e su cifre molto ridotte.