“Tassa per chi fa parlare la Destra in tv”/ Francia, proposta Nupes contro Zemmour e…

Benjamin Lucas, deputato della Nupes (coalizione delle Sinistre al parlamento francese), ha proposto una tassa contro la Destra (anti-Zemmour), ossia una maxi-gabella nei confronti di tutti gli editori tv che trasmetteranno le interviste o le dichiarazioni di persone condannate per reati come “incitamento all’odio razziale“, proprio come l’ex candidato alle presidenziali in landa transalpina Éric Zemmour.

Nel corso della presentazione della sua idea in una sessione della Commission des lois dell’Assemblea nazionale, Lucas ha asserito (come riporta sulle sue colonne ‘Libero’): “Vi propongo di instaurare una diga repubblicana, un cordone mediatico, aumentando da 5,5% a 90% la tassa a carico degli editori di servizi televisivi in caso di diffusione, nel corso dell’anno, di dichiarazioni fatte da una persona che è stata oggetto di una condanna per i seguenti reati: incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione, complicità in ingiuria razziale e provocazione all’odio”.

TASSA ANTI-ZEMMOUR CONTRO CHI FA INTERVENIRE LA DESTRA IN TV IN FRANCIA: LA PROPOSTA DEL DEPUTATO LUCAS

Un provvedimento, quello invocato dalla gauche francese, che va a bersagliare con questa tassa la Destra ed Éric Zemmour, condannato nel 2011 per provocazione alla discriminazione razziale e nel 2018 dopo alcune frasi pronunciate sul canale di informazione Cnews, di proprietà del magnate Vincent Bolloré. A detta di Lucas, l’“estrema Destra, di cui Zemmour sarebbe il principale esponente, approfitta del fatto che i discorsi di odio e di razzismo sono diventati un’opinione come un’altra, che può essere espressa in televisione, ma il razzismo non è un’opinione, è un reato”.

La Commission des lois ha respinto tale emendamento, con Lucas che lo riproporrà all’Assemblea nazionale a metà ottobre, in occasione dell’esame del bilancio. Una mossa che, in ogni caso, non ha mancato di fare rumoreggiare la Destra e Zemmour, il quale, direttamente sul suo account Twitter, ha scritto quanto segue: “Tasse, negazione della realtà, censura…Tutta la sinistra in una sola misura!”.











