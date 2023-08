Tassa su extraprofitti banche/ A rischio conti, prestiti e mutui? (12 agosto 2023)

La tassa su gli extraprofitti delle banche potremmo dire a nostro discapito, che lo scorso 7 agosto è stata approvata e confermata dal Consiglio dei Ministri. Una situazione i cui effetti sono a dir poco incerti, anche se le prime previsioni sono decisamente drastiche.

L’idea proposta da Matteo Salvini è sempre stata quella di applicare un’imposta maggiorata agli istituti di credito che negli ultimi tempi – per via della maggiorazione dei tassi di interesse – ha ricavato cifre record come “utile”. Dunque delle tasse da destinare al tesoretto statale, a cosa potrebbero servire? E qual è il rischio?

Tassa su extraprofitti banche e Tesoretto dello Stato

Applicare una tassa su gli extraprofitti delle banche a primo acchito potrebbe sembrare un’idea strabiliante. Quello che però possiamo immaginare razionalmente è che vi siano ulteriori conseguenze a discapito dei contribuenti italiani, i cui istituti ipotizziamo che non resteranno a guardare.

L’imposta da applicare sarebbe piuttosto alta, ovvero il 6%. Questo equivale ad un ricavo statale di miliardi di euro, le cui banche saranno assolutamente intenzionate a recuperarli. E con la Legge del libero mercato quest’ultime avrebbero tutte le possibilità per rivendicarsi sui propri clienti.

Salvini da un lato, sostiene che questo tesoretto verrà utilizzato sia per aiutare coloro che vorrebbero comprare la prima casa, e sia per guadagnare più soldi grazie all’ulteriore taglio fiscale su alcune imposte molto alte.

Ripercussioni sui mutui

La prima ripercussione sarà sui mutui (ma non per tutti). Ad esempio, chi ha acceso un prestito con tasso fisso, la rata resterà uguale. Chi invece provvederà all’accensione di un nuovo mutuo con tassa variabile (e secondo l’ABI è il 37% totale di debitori), il rincaro sarà dello 0,5%.

Una percentuale che sommata all’inflazione e al nuovo rialzo dei tassi di interesse, potrebbe gravare sulla rata mensile al punto tale da divenire insostenibile.

I rischi sui finanziamenti

Anche i finanziamenti personali e non, sono a rischio. Le banche potrebbero anche in questo caso, applicare un ulteriore rialzo dello 0,5%, oppure – decisione più critica – ammettere meno prestiti per cercare di non corrodere la liquidità bancaria.

Conti correnti “più esosi”

L’applicazione della tassa su gli extraprofitti delle banche potrebbe riflettersi negativamente anche sui conti correnti degli italiani. Gli istituti bancari avrebbero la libertà di poter applicare nuove commissioni o alzare i costi di quelle già presenti, oppure far pagare più tassi sui depositi dei correntisti.

Insomma, in un modo o nell'altro, le banche avrebbero modo di farci ripagare questa tassazione a loro addebitata, in qualsiasi maniera esse vogliano.











