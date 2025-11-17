Non è una “tassa sull’oro”, né una sanatoria, ma una operazione che darebbe valore fiscale certo all’oro detenuto. Parla l’ideatore della proposta

“Tassa sull’oro”. Così è stata sbrigativamente battezzata l’ipotesi di un’aliquota del 12,5% anziché del 26% per chi decida di rivalutare l’oro da investimento in suo possesso. Ma è una definizione sbagliata, spiega Giulio Centemero, deputato della Lega, padre del progetto, attualmente all’esame del MEF. Centemero ne ha parlato con Il Sussidiario.

“È una operazione che significa tracciabilità e trasparenza. Nessuno sarà obbligato a pagare nulla” specifica il deputato del Carroccio. “È una possibilità volontaria offerta a chi desidera regolarizzare la propria posizione e dare un valore fiscale certo all’oro detenuto”.

Se solo il 10% dell’oro da investimento detenuto dalle famiglie italiane venisse rivalutato, il riallineamento fiscale potrebbe fruttare alle casse dello Stato tra 1,7 e 2 miliardi di euro.

Onorevole Centemero, lei propone nella prossima legge di bilancio una misura di “rivalutazione fiscale” dell’oro da investimento. Di cosa si tratta in concreto?

È una misura straordinaria e temporanea che consente ai cittadini che possiedono oro da investimento – lingotti o monete d’oro, spesso detenuti da anni o ricevuti in eredità – di riallinearne il valore fiscale. In pratica, chi non ha più la documentazione d’acquisto potrà dichiararne il valore attuale, certificato da operatori professionali, pagando un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5%. Così si regolarizza la posizione fiscale e si consente all’oro di rientrare in circolazione nell’economia reale.

Perché sarebbe necessaria una misura di questo tipo?

Oggi chi vende oro senza poter dimostrare il prezzo d’acquisto viene tassato al 26% sull’intero valore, anche se non realizza alcuna plusvalenza reale. È una distorsione che penalizza i contribuenti onesti e blocca le operazioni di vendita. Molti preferiscono non muovere l’oro proprio per evitare una tassazione eccessiva. Con questa misura, invece, si dà certezza fiscale e si stimola l’emersione di ricchezza.

Alcune testate l’hanno chiamata “tassa sull’oro”, ma a sentire lei non si tratterebbe di un nuovo balzello, è corretto?

Esatto, non è una tassa aggiuntiva. Nessuno sarà obbligato a pagare nulla. È una possibilità volontaria offerta a chi desidera regolarizzare la propria posizione e dare un valore fiscale certo all’oro detenuto. Chi non aderisce non subisce alcuna penalizzazione. È una misura di buon senso, non un prelievo forzoso.

Si tratta di una sorta di “sanatoria”?

No, non è una sanatoria, ma una procedura di riallineamento simile a quelle già applicate a partecipazioni, terreni e cripto-attività. È una misura di trasparenza e di compliance: tutto avviene tramite operatori iscritti all’Organismo Agenti e Mediatori e con l’assistenza di professionisti, nel pieno rispetto delle regole anti-riciclaggio.

Perché l’aliquota è fissata al 12,5%?

Abbiamo scelto un livello in linea con la tassazione dei titoli di Stato. È un’aliquota che incentiva l’adesione spontanea e garantisce comunque un gettito importante per l’Erario. Se fosse più alta, molti non aderirebbero; se fosse più bassa, si ridurrebbe l’effetto fiscale. È un equilibrio giusto tra incentivo e responsabilità.

Quanto può valere per le casse pubbliche questa operazione?

Le stime parlano di un gettito compreso tra 1,7 e 2 miliardi di euro, ipotizzando che solo il 10% dell’oro da investimento detenuto dalle famiglie italiane – circa 1.200-1.500 tonnellate – venga rivalutato. È una cifra significativa, ottenuta senza nuove tasse, ma attraverso l’emersione di valore reale.

Quali benefici ulteriori vede oltre al gettito immediato?

Innanzitutto maggiore tracciabilità e trasparenza: l’oro fisico entra nel circuito regolato e controllato, rafforzando i presidi anti-riciclaggio. Poi la possibilità per i cittadini di disporre liberamente di un bene che oggi è “fermo”, perché fiscalmente incerto. In prospettiva, può diventare una misura di politica economica che mobilita capitali dormienti a vantaggio del sistema Paese.

Pensa che il governo accoglierà la proposta?

Confido di sì, perché è una misura coerente con la linea seguita negli ultimi anni: favorire la compliance volontaria, ampliare la base imponibile e migliorare la tracciabilità dei patrimoni. Non è un favore a qualcuno, ma un passo verso un fisco più equo e intelligente.

(Max Ferrario)

