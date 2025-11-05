Nelle audizioni sulla manovra sono emerse le richieste di modificare la norma relativa alla tassazione sugli affitti brevi

L’iter per la nuova manovra finanziaria che vale circa 19 miliardi di euro (già “bollinata”, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre) è iniziato lunedì con le audizioni in commissione Bilancio al Senato (il termine previsto è per domani, giovedì 6). Audizioni che risultano affollate, visto l’elenco dei soggetti in lista (circa 70 tra associazioni datoriali, sindacati e Terzo settore). E si è arrivati subito a uno degli scogli che stanno vedendo fratture anche in seno alla maggioranza: gli affitti brevi.

Le associazioni che rappresentano il mondo immobiliare (da Federcasa ad Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi) sono intervenute enunciando tutte le loro ragioni. “Siamo molto preoccupati per l’aumento della cedolare secca dal 21% al 26% (anche per chi mette in affitto la prima abitazione tramite intermediazioni: un anno fa la cedolare secca era già fissata al 26% dal secondo immobile in poi), per coloro che utilizzano le piattaforme come Airbnb, una misura che non serve a nessuno”, ha detto Maurizio Pezzetta, vicepresidente nazionale Fimaa.

La carenza di immobili destinati all’affitto medio-lungo termine, ha sottolineato, “non dipende dagli affitti turistici, che rappresentano meno del 2% del totale delle abitazioni italiane”, quanto piuttosto da fiscalità elevata, contratti poco flessibili e rischio di morosità. È bene precisare che quel 2% è calcolato su tutte le abitazioni italiane, non solo su quelle del mercato degli affitti.

In generale, comunque, le associazioni dei proprietari contestano l’aumento del prelievo, e i partiti sarebbero già al lavoro su una mediazione. Noi Moderati di Maurizio Lupi, ad esempio, propone di favorire le locazioni “durature”, riducendo dal 21% al 15% la cedolare secca. E Forza Italia e Lega vorrebbero rimodulare la legge (il nuovo regime fiscale sugli affitti brevi varrebbe circa 103 milioni all’anno) cancellando o comunque riducendo gli aumenti fiscali sugli affitti brevi, perché “alzare le tasse ai proprietari di immobili che fanno affitti brevi potrebbe generare un aumento del fenomeno degli affitti ‘in nero’, oltre a un aumento generalizzato degli affitti per locazione turistica”.

Risponde la Premier Giorgia Meloni, che ha spiegato che “la ratio del provvedimento non è fare cassa sul tema degli affitti, ma è favorire gli affitti alle famiglie. È evidente che gli affitti turistici sono economicamente più vantaggiosi per i proprietari: la norma prevista vorrebbe tentare di riequilibrare le possibilità di accesso ad affitti tradizionali. Il nostro obiettivo è abbassare gli affitti per le famiglie”.

La carenza di alloggi per affittanze lunghe nelle grandi città è un dato di fatto, e bisogna anche ricordare l’overtourism, alimentato nelle stesse grandi città proprio dall’abbondanza di alloggi in affitto breve turistico. È proprio per questo, ha precisato il ministro al Mef, Giancarlo Giorgetti, che “si è ritenuto di inserire nel disegno di legge di Bilancio una apposita disciplina in materia fiscale avente oggetto le locazioni concluse tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici”.

Per comprendere meglio la scala di valori in gioco, “informazionefiscale” propone un rapido calcolo: un importo di 100 euro al netto delle commissioni, mediamente 20%, diventa 80 a cui sottrarre 26 di imposte, ricordando che l’imponibile resta sempre il lordo, non tenendo conto dei costi sostenuti. Dunque tra imposte e commissioni, senza considerare qualsiasi altro onere, siamo scesi dai 100 euro iniziali ai 54 euro finali. “Ma allora, se l’attività non è palesemente marginale (conditio indispensabile per optare alla cedolare secca) – si chiedono gli esperti -, perché non optare per la partita Iva e ancor meglio per il regime forfetario, oggi compatibile con un reddito di lavoro dipendente e di pensione fino a 35.000 euro lordi annui?”.

Tante attenzioni e frizioni annunciate sugli affitti brevi (una misura evidentemente marginale), quanto pochi attriti su altri punti, ben più consistenti, della manovra. Come, ad esempio, il “contributo” miliardario richiesto agli istituti bancari. Il Direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, ha illustrato i conti: le misure previste dalla manovra comporteranno un gettito aggiuntivo di 9,6 miliardi in quattro anni, ma anche mancati ricavi per circa 800 milioni entro il 2030, derivanti dalla minore liquidità che, investita in titoli di Stato, avrebbe prodotto rendimenti certi.

È ovvio che le banche avrebbero preferito un contributo simile a quello dello scorso anno, un anticipo di liquidità senza effetti sul patrimonio. “Ma le banche continuano a sostenere il Paese e restano disponibili al dialogo – ha detto Rottigni -, ma l’esborso ricadrà sull’intero comparto, comprese le piccole banche”.

Da registrare infine anche l’allarme lanciato dalla Fondazione Gimbe sul capitolo della manovra dedicato alla sanità pubblica, definito “un nuovo definanziamento strutturale” “A fronte di miliardi sbandierati in valore assoluto, la sanità pubblica ha perso in quattro anni l’equivalente di una legge di bilancio, mentre per cittadini e Regioni crescono liste di attesa, spesa privata e diseguaglianze di accesso”, ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Gimbe.

“Tra il Fondo sanitario nazionale effettivo e quello che si sarebbe ottenuto mantenendo stabile il livello di finanziamento al 6,3% del Pil del 2022, si registra un gap cumulato di 17,5 miliardi di euro nel periodo 2023-2026. L’apparente aumento delle risorse – sottolinea la Fondazione – nasconde dunque una progressiva riduzione della quota di Pil destinata alla sanità, che dal 6,3%del 2022 scende al 6,05% nel 2027 e al 5,93% nel 2028. Secondo Gimbe, inoltre, oltre 430 milioni delle misure annunciate sono finanziate con fondi di manovre precedenti”.

