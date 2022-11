Tassazione Bitcoin/ La prima “autodenuncia fiscale” alle autorità: cosa succederà?

La tassazione su Bitcoin e le altre valute digitali, è un tema che non è mai stato affrontato come si deve. In assenza di un documento ufficiale su cui vertere, l’Agenzia delle Entrate ha sembra generalizzato il patrimonio crypto come redditi diversi provenienti dall’estero.

Oggi per la prima volta, qualcosa è cambiato. Infatti, un possessore di wallet Bitcoin, detenute per molti anni addietro, ha presentato un “voluntary disclosure“, al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale e pagare le tasse sulle monete digitali accumulate nel tempo.

Tassazione Bitcoin: via al sistema premiale

Sulla tassazione Bitcoin e le altre crypto, se ne parla da tempo, ma senza mai raggiungere un vero e proprio accordo. Oggi la situazione potrebbe cambiare proprio grazie al documento voluntary disclosure, al quale stanno lavorando lo studio Falsitta e Decentra – Accademia dei registri distribuiti di Bologna.

Di riflesso, risulta coinvolta l’Agenzia delle entrate di Milano, della Direzione centrale, nello specifico chi rientra nel settore contrasto illeciti internazionali della stessa amministrazione. Cosa cambierà a questo punto? Quali provvedimenti potranno esser presi?

Diverse volte i governi hanno tentato di introdursi in questo mercato, dai tentativi invani o quasi. Prima con il regolamento MiCA, adesso con il documento di accertamento volontario fiscale.

Questo però, è davvero un evento “storico”, in quanto si potrà fondare un sistema premiale che dà la possibilità di dare un valore accertato alle monete virtuali possedute, consentendo a sua volta di creare nuove basi imponibili basate sulla finanza pubblica.

Certo, ciò darà luogo ad una possibile e futura tassazione sui Bitcoin o comunque dedicata soltanto alle valute virtuali, ma che allo stesso tempo accrediterebbe un valore fiscale a quello che oggi non ne ha.

Le criptomonete sono in costante crescita, così come dimostrato dall’evento del 28 ottobre 2022 tenutosi a Milano, “Cripto-asset. Le diverse forme di investimento, gli attori in gioco, la fiscalità e l’antiriciclaggio”.











