La tassazione delle monete d'oro e dei lingotti potrebbe ridursi per far spazio alla possibile cancellazione della norma sui dividendi.

Il Governo starebbe lavorando nel ridurre la tassazione applicata alle monete d’oro e i lingotti che vengono conservati dalla maggior parte delle famiglie italiane, così da poter recuperare un buon gettito fiscale e lavorare sulla cancellazione della norma inerente ai dividenti per le quote di una società al di sotto del 10%.

Sondaggi Veneto, Elezioni Regionali 2025/ Stefani +36% sulla sinistra: eredità Zaia a ‘metà’ tra Lega e FdI

Il provvedimento legislativo in questione potrebbe far crescere l’imposizione fiscale delle aziende coinvolte, costringendole a scappare nei Paesi europei dove si pagano meno tasse. Le cedole passerebbe infatti, dall’attuale 1,2% fino al 24%.

Come cambierebbe la tassazione sulle monete d’oro

L’esecutivo sta pensando a come cambiare la tassazione sulle monete d’oro e tutto ciò che riguarda il metallo prezioso tenuto nelle case degli italiani. Secondo delle prime stime il suo valore potrebbe aggirarsi tra i 133 e massimo 166 miliardi di euro.

SCUOLA/ Rinnovo del contratto e più soldi ai prof, c’è un “buco nero” che aspetta

La bozza del testo ci fa pensare che incentivare la rivalutazione dell’oro (da far fare prima del 30 giugno prossimo, nel 2026), grazie ai Mediatori e Agenti esperti e regolarmente iscritti nell’apposito albo, possa permettere al Governo di abbassare l’attuale aliquota del 26% al 12,5%.

Infatti al momento, coloro che cedono il metallo giallo ma sono privi di un documento d’acquisto originario, vedranno tassarsi il 26% sull’intera quotazione (e non soltanto sulla plusvalenza, che sarebbe impossibile da determinare).

Come si pagherebbero queste tasse?

La tassa – dimezzata al 12,5% – potrebbe esser versata in un’unica soluzione oppure in più tranche. Secondo i primi dettagli resterebbe l’obbligo di effettuare l’onere della 1° rata, almeno non oltre il 30 settembre del prossimo anno (2026).

WTM 2025/ A Londra brillano i dati del turismo italiano

Sulle prossime rate invece, si penserebbe ad applicare il 3% come tasso d’interesse, da dover pagare annualmente.

Si tradurrebbe in un’idea win to win, dove i cittadini potrebbero trarre un guadagno più alto grazie all’abbassamento della tassa sull’oro fisico, e lo Stato avrebbe l’occasione di ricavare un gettito fiscale di circa 2 miliardi di euro.

Durante un evento intitolato “Milano Capitali 2025“, in collazione con Milano Finanza e Class Cnbn, Giulio

Centemero, della Lega Nord, ha spiegato che l’emendamento è sotto osservazione dalla maggioranza, dunque l’ultima parola spetterà al Governo.