Nuove tasse da prevedere sui business online secondo l'Eurispes. Si prospettano nuovi modi per contrastare l'evasione fiscale.

Le tasse da pagare per chi svolge un business online sono pressoché le stesse dei classici regimi fiscali di ciascun Paese. Tuttavia, con l’avvento della tecnologia e l’evoluzione del digital, alcuni aspetti burocratici potrebbero complicare la gestione, così arriva un’idea dall’Eurispes.

L’ente privato Eurispes, è arrivato con una proposta mirata a rafforzare i controlli fiscali specialmente nelle attività economiche che si svolgono prevalentemente online. L’obiettivo è di facilitare le procedure e abbattere l’evasione fiscale. Ma in che modo si potrebbe fare?

Nuove tasse sui business online?

La gestione fiscale dei business online è sempre più complessa, dall’arrivo dei nuovi codici ATECO alle tasse da dover pagare in relazione al proprio regime e consuenzialmente fatturato. Eppure questa nuova frontiera potrebbe aprire dei rischi concreti, aumentare l’evasione fiscale.

Grazie alle idee proposte dal Laboratorio sulle Politiche fiscali, dall’ente Eurispes sono arrivati degli strumenti grazie al quale è possibile accentuare i controlli così da poter costringere i contribuenti a dichiarare quanto realmente ricavato.

Sono stati messi in discussione 6 punti, ognuno dei quali mira a rendere il sistema di tassazione più lineare e controllato, accertandosi – nel limite del possibile – che qualche “furbetto” possa omettere dei guadagni generati grazie alle vendite online.

6 Idee Eurispes

Il primo punto riguarda le organizzazioni occulte, che pur operando in Italia omettono la posizione fiscale sul territorio al fine di non versare le tasse al nostro Bel Paese, aumentando i ricavi e risparmiando (ma in modo illecito).

La seconda proposta riguarda l’applicazione di un’imposta alla fonte. Al momento del pagamento, si potrebbe pensare di addebitare la percentuale da versare poi al fisco (in questo modo gli enti bancari lavorerebbero da sostituti d’imposta).

Si parla poi di Equalization tax e Big data, la cui tassa va prevista in base al volume dei dati raccolti dei potenziali acquirenti.

Allo stesso modo, ma questa volta tenendo conto del parametro del traffico dati, ci sarebbe la cosiddetta Bit tax.

Come penultima e ultima idea ci sarebbe una nuova tassa aggiuntiva sulle crypto, progredendo in base alla durata temporale dell’investimento e al volume di transazioni, e una riduzione dell’aliquota prevista per la sharing economy (entro però una certa soglia).