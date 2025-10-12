Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio e si discute di tasse, con la Cgil che propone una patrimoniale

Si avvicina la scadenza entro la quale dovrà essere definita la Legge di bilancio e nelle more tengono banco la chiusura della seconda stagione del Concordato preventivo biennale (Cpb) e la proposta sempre verde di voler introdurre la patrimoniale.

Esattamente un anno fa si è chiusa la prima stagione per l’adesione, annualità 2024-2025, al Cpb. L’istituto ha puntato sulla collaborazione fisco-piccole e medie imprese da sempre auspicata ma mai realizzata. Letta la norma fu subito chiaro come il successo del nuovo istituto fosse legato alla capacità del fisco di declinare correttamente le aspettative dei contribuenti. La promessa è stata vanificata dai soliti ritardi che hanno caratterizzato l’emanazione delle norme attuative e dalle continue precisazioni dell’Agenzie delle Entrate che hanno finito per rendere complesso l’istituto.

Lo scorso 30 settembre è scaduto il termine per aderire al Cpb per le annualità 2025-2025. Le adesioni, stando ai dati diffusi, sono state 210 mila. La lettura del dato viene interpretata diversamente dai favorevoli e dai contrari. Il Viceministro Leo lo considera un risultato soddisfacente. I contrari lo considerano un regalo agli evasori che avranno modo di versare “poche” imposte sui maggiori redditi, frutto a loro dire di evasione, che andranno a dichiarare nei prossimi due anni.

Il vero giudizio sul nuovo istituto, con ogni probabilità, potrà essere dato solo il prossimo anno allorquando chi ha aderito in fase di prima applicazione si troverà di fronte alla decisione se aderire nuovamente o meno. Al momento non è chiaro come verrà determinata la nuova proposta valida per il biennio 2026-2027. In particolare non si sa se la nuova proposta avrà quale base di determinazione i redditi concordati nel precedente biennio o se e in che modo partirà dai redditi effettivamente dichiarati nel primo biennio di adesione al concordato.

In questo secondo caso saremo difronte a un istituto che rischia di autoalimentarsi verso l’alto e inevitabilmente si scontrerà con la probabilità che i rinnovi si arrestino in assenza di un’azione che valorizzando l’equità incida sulle imposte da corrispondere. Senza informazioni, si può ipotizzare che in assenza di un beneficio non vi sia un incentivo a proseguire nel Cpb. Se così fosse non si può che concludere che l’ennesimo tentativo di riformare il fisco non può finire così limitandosi a perseguire unicamente la legalizzazione dell’evasione.

Sull’altro versante la Cgil ha bollato come insoddisfacente la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%. Stando alle simulazioni effettuate, infatti, il taglio non porterebbe vantaggi ai destinatari della misura per cui sarebbe inefficace per i lavoratori dipendenti che dichiarano fino a 35 mila euro. Nessuna traccia di attenzione per i lavoratori autonomi.

In questo contesto si inserisce la proposta di Landini che propone l’introduzione di un’imposta dell’1,3% a carico dei contribuenti che hanno un patrimonio di oltre due milioni di euro. Dalle simulazioni si ricava che dalla nuova imposta potrebbero essere ricavati 26 miliardi di euro.

È facile osservare che si tratterebbe di una misura una tantum e che non viene chiarito con il gettito cosa si andrebbe a finanziare. Il gettito atteso, infatti, non inciderebbe in maniera definitiva sullo stock del debito pubblico e tenuto conto che il Reddito di cittadinanza è costato 34,6 miliardi in 4 anni. Senza una finalizzazione la proposta rischia di rimanere vuota e finire per limitarsi ad essere una provocazione.

Ritornando al Cpb che voleva puntare sulla collaborazione fisco-contribuente non può che osservarsi che occorre trovare la giusta sintesi affinché si realizzi una riforma concreta del sistema fiscale. IL Cpb, in assenza di questa finalizzazione, finirà per essere come la tanto auspicata patrimoniale, ovvero una misura una tantum e un istituto che non si può applicare per il futuro.

Concludendo sulla Legge di bilancio, il Ministro Giorgetti h annunciato la proroga di un anno dello sconto Irpef del 50% per le ristrutturazioni delle prime case e del 36% per le seconde. La proroga, malgrado le restrizioni di cui si parla, si palesa come lungimirante posto che la misura, in vigore da almeno un decennio, ha dimostrato la sua capacità di essere da volano per il Pil.

