Tasse mance camerieri/ Abbatterle al 5% nel 2023? L’idea del Governo

Ci sarebbero delle ottime notizie in merito alle tasse delle mance dei camerieri. Fino ad oggi il settore della ristorazione ha dovuto far fronte alla crisi e agli incrementi delle spese dovuta alla situazione globale che ci sta affliggendo.

In una nota della prossima manovra di bilancio del 2023, si legge che le figure quali camerieri, baristi e receptionist, godranno di un possibile taglio fiscale sulle mance che come tutti sappiamo, sono anch’esse tassate. Ma quale sarà la vera novità?

Tasse delle mance dei camerieri? La proposta per “abbatterle”

Le tasse delle mance dei camerieri non faranno la stessa fine delle sigarette, il cui costo in manovra di bilancio 2023 potrebbe essere più salato per via delle accise. Quanto al pressing fiscale per il settore della ristorazione, i lavoratori potrebbero tirare un sospiro di sollievo.

L’idea del Governo Meloni è quella di abbattere l’IRPEF al 5%. Un taglio fiscale sull’IRPEF non poco importante, dato che in Italia la tassazione è uno degli ostacoli di maggior importanza. È comprensibile, che tale manovra avrà un limite reddituale.

Infatti, la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche verrà applicata solo a quelle mance che non supereranno il 25% in merito al RAL del lavoratore. Anche il reddito annuo lordo dovrà avere un limite su cui basarsi, ovvero non può essere più di 50 mila euro.

La misura è stata applicata per dei motivi ben specifici e forse anche intuibili. Intanto, ridurre il lavoro al nero e poi, incentivare le assunzioni e la voglia di inserirsi in un contesto lavorativo alberghiero.

Coloro che potranno godere dell’agevolazione delle tasse sulle mance dei camerieri, sono specificate nell’articolo 8 del Codice del turismo) e per tutti i lavoratori dipendenti e privati, degli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, come bar e ristoranti.

La riduzione del 5% piuttosto che quella del regime ordinario, consentirà un bell’abbattimento e dunque una usufruizione maggiore del denaro gentilmente dato dai clienti.











