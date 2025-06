I Governi degli ultimi decenni hanno tutti promesso le riforme, tra cui quella fiscale. Oggi il nostro sistema fiscale, dopo le innumerevoli azioni correttive varate per favorire l’interesse particolare di turno, è stato snaturato tanto da porre un interrogativo che merita di essere approfondito: è ancora in linea con l’art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”) o va rivisitato proponendo una lettura diversa di questo precetto?

Utilizzando concetti più vicini al quotidiano viene da dire che l’azione dei diversi Governi trova un parallelismo con quella della Figc. Abbiamo vinto quattro mondiali eppure la generazione dei Millenials non conosce le “Notti magiche”. Sono undici anni che non partecipiamo ai mondiali di calcio e l’unica cosa che riusciamo a fare è sostituire i Commissari tecnici quasi con la stessa frequenza dei presidenti del Consiglio.

Le riforme, tra cui quella fiscale, sembrano seguire questo schema, eppure è certo che abbiamo la capacità di fare bene. Il tennis ci viene in soccorso. In passato abbiamo avuto buoni giocatori e buone giocatrici. Qualche eccellenza che però in molti non hanno visto giocare. Nell’ultimo decennio solo il tennis femminile ci aveva dato soddisfazioni. Partendo da qui la Federazione del tennis ha riprogrammato il settore rifondandolo. La programmazione e la lungimiranza hanno raggiunto lo scopo. Oggi siamo sul tetto del mondo in questo sport.

In campo fiscale i titoli dei giornali di questi giorni sottolineano la difficoltà del sistema. Gli effetti dei tagli del cuneo fiscale vengono vanificati dall’aumento della inflazione certificando che gli interventi non organici producono effetti indesiderati che non sempre sono prevedibili essendo le variabili in campo molteplici. La congiuntura economica è pesante. Siamo usciti dalla stagione pandemica per entrare in quella dei conflitti bellici partiti più di due anni fa in Ucraina allargatisi al Medio oriente.

Tutto ciò accresce la carenza di risorse e impone scelte all’azione del Governo: avere coraggio e varare provvedimenti che daranno i propri risultati tra qualche anno, anche oltre il prossimo appuntamento elettorale, o proseguire, come si è sempre fatto, guardando alla prossima scadenza elettorale?

Senza scomodare interventi di unità nazionale, al momento improponibili, non ci rimane che stare a guardare le prossime azioni che saranno messe in campo.

La politica dovrebbe, seguire l’esempio della Federazione del tennis. Le difficoltà a farlo sono evidenti. Tutte le forze politiche privilegiano le ambizioni legate alle tornate elettorali per cui riformare rimane complicato e gli interventi che si realizzano non sono organici.

Al momento l’azione del Governo è concentrata su come dare sostegno al ceto medio. Non è chiaro cosa si farà e con quali risorse. Soprattutto non è chiaro quale sia il segmento dei contribuenti che verrà aiutato: lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi da perimetrare solo in base a una fascia di reddito?

Per il futuro le azioni dovranno essere più ampie ovvero guardare anche al popolo delle partite Iva: lavoratori autonomi e imprese (personali e/o societarie). Su questo versante il passato recente può dare qualche consiglio. Alcuni interventi, reverse charge e split payment su tutti, hanno dato risultati positivi anche sul fronte del recupero dell’evasione fiscale. Andranno introdotti dei correttivi per coloro che sono assoggettati a questi regimi, in particolar allo split payment.

Alcune di queste imprese, infatti, subiscono problemi finanziari quale conseguenza della posizione creditoria che matura a loro carico costringendole a intraprendere il percorso, oggi meno tortuoso di una volta, della richiesta del rimborso Iva.

Altro cavallo di battaglia del Governo è la riapertura della stagione delle rottamazioni che rischia di divenire strutturale tanto da poter divenite uno stimolo a non pagare alle scadenze le imposte dovute. La soluzione potrebbe essere mettere mano al sistema sanzionatorio molto disorganico oltre che oneroso, che rischia di espellere chi spesso involontariamente rimane indietro.

Sullo sfondo, oltre al ceto medio, ci sono le scelte per dare sostegno alle famiglie e alla natalità. Anche qui l’unica leva possibile viene delegata al fisco.

La strada delle riforme è in salita anche per colpa delle vicende geopolitiche in atto per cui il Governo deve scegliere tra seguire l’esempio del calcio o quello del tennis. Le opposizioni, se consapevoli che a calcio si gioca in undici, potrebbero contribuire a rendere più agevole il percorso delle riforme o rimarranno legate alla prossima tornata elettorale?

