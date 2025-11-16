Nel dibattito sulla manovra tengono in particolare banco le misure relative al taglio delle tasse e la proposta di una patrimoniale

Si continua a parlare della Legge di Bilancio che, pur essendo stata varata dal Governo, ancora non è definitiva. Il dibattito, come sempre accade in questa parte dell’anno, vede contrapposte maggioranza e opposizione, ma non manca il fuoco amico di chi, all’interno della maggioranza, prova ad approfittarne per conquistare momenti di visibilità.

In campo abbiamo il Governo, che invita a leggere la manovra avendo in considerazione quanto ha fatto nelle precedenti finanziarie e lascia il dubbio che stia costituendo riserve da utilizzare per la manovra da farsi a fine 2026. È proprio questo l’aspetto che crea allarme nell’opposizione, la quale teme che le risorse disponibili e quelle da recuperare, ricorrendo al debito regole Ue permettendo, saranno tutte utilizzate il prossimo anno, nell’imminenza della tornata elettorale per le politiche previste alla scadenza naturale del 2027.

Al centro del dibattito vi sono il taglio di due punti operato sulla seconda aliquota dell’Irpef destinato al sostegno del ceto medio e le considerazioni attribuite all’Istat e alla Banca d’Italia interpretate, vista l’autorevolezza dei soggetti, come segnaletiche del fatto che il taglio “favorisce i ricchi”, individuati in coloro che dichiarano redditi fino a 50mila euro.

Chi ha frettolosamente cavalcato queste considerazioni si è trovato spiazzato allorquando gli è statp fatto osservare che, a ben vedere, i beneficiari dell’intervento sono coloro che guadagnano poco più di 2mila euro al mese o giù di li. Tra i presunti ricchi e presunti evasori sotto attacco c’è anche una folta schiera di partite Iva. A tale proposito va rilevato quanto appena comunicato dalla Confcommercio, ovvero che 14mila attività hanno chiuso negli ultimi 12 anni e una su cinque è a rischio chiusura da qui al 2035.

Il confronto in atto tra chi ha gridato allo scandalo e il Governo ha avuto il merito di palesare, ancora una volta, come l’Irpef sia un terreno minato che dipende, inscindibilmente, dalla progressività dell’imposta e dalla sostanziale inefficienza che caratterizza la struttura attuale della stessa, compromessa dalla contemporanea presenza di cedolari, no tax area, tetto alle detrazioni, ecc.

Con queste premesse ogni volta che si toccano le aliquote non si potrà mai mettere d’accordo tutti e soprattutto non si potranno prevedere ex ante gli effetti distorsivi delle modifiche. Questo, tuttavia, non è l’aspetto rilevante, posto che anche una riforma radicale se non condivisa nelle linee guida non riuscirà a mettere d’accordo tutti.

La Cgil aveva anticipato il dibattito riproponendo la patrimoniale. Il Governo si è subito affrettato a dire che non ha alcuna intenzione di introdurla. Una parte della sinistra, consapevole della scivolosità del tema, ha buttato la palla in tribuna proponendo che la patrimoniale sia varata a livello europeo con l’intento di non tacitare il dibattito e di non inimicarsi gli elettori moderati. La sinistra estrema, invece, continua a parlarne sapendo che non verrà introdotta e dimenticando di non averla proposta quando era la Governo.

Il Viceministro Leo ha sottolineato che il Governo non introdurrà mai nuove patrimoniali rispetto a quelle esistenti, sottolineando l’inefficacia e la probabile incostituzionalità delle stesse. Il pensiero del Viceministro, è stato amplificato dal Ministro Giorgetti che ha annunciato di voler proporre aliquote ridotte ai fini Imu da applicare alle seconde case, quelle al mare ma anche quelle in montagna, sempre che non siano affittate.

Il segnale è stato forte e chiaro: basta parlare di patrimoniali, quelle che già in vigore sono sufficienti. Sul punto è utile tener presente quanto ben rilevato dalla Cgia di Mestre, ovvero che sono imposte patrimoniali l’Imu sugli immobili diversi dalla prima casa, l’Ivie all’1,06% sugli immobili all’estero (1,06%), l’imposta di bollo del 2 per mille sui prodotti finanziari e l’Ivfe sulle attività finanziarie estere, le imposte di successione e donazione. Tutte queste imposte, ha sottolineato il Governo, garantiscono un gettito annuo di circa 28,5 miliardi di euro con buona pace di chi vuole proporne altre.

Sullo sfondo imperversa il fuoco amico: la Lega rilancia la rottamazione cinque e Forza Italia chiede di cancellare la proposta relativa alla tassazione dei dividendi. Con ogni probabilità le correzioni alle proposte già varate dal Governo saranno marginali. Tutti temono, ma non ne parlano, le incertezze geopolitiche che lasciano la crescita del Pil allo 0,5%. Questa incertezza va letta alla luce di una variabile poco considerata che potrebbe rilevarsi fatale al pari della stagione dei bonus edilizi che ha finito per mettere sotto pressione i conti pubblici.

La variabile è la fine della stagione della spesa finanziata con i fondi del Pnrr. Sembrerebbe, infatti, che la crescita economica già bassa sia di fatto alimentata da questa componente della spesa e la fine dei fondi potrebbe azzerarla. In questo scenario rimangono del tutto inesplorati gli effetti che discenderanno dalla scarsa qualità della spesa finanziata dai fondi Pnrr e quelli finanziari legati alla necessità di avviare la restituzione della parte delle risorse non a fondo perduto.

