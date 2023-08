Tasse su assegno divorzile/ Gli arretrati trattati come “redditi da lavoro” (22 agosto 2023)

Pagare le tasse su un assegno divorzile sembra un po’ improbabile, eppure, una recente sentenza stabilita dalla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze, ha fatto presente come alcuni casi – anche inaspettati – si prospetterebbe il provvedimento di tale pagamento.

Ne sono un esempio gli arretrati versati in una sola soluzione per l’assegno di mantenimento, che stando alla sentenza che vedremo, sono soggetti a tassazione, in quanto vengono interpretati come redditi da lavoro dipendente, motivo per cui spetterebbe una tassazione separata.

Tasse su assegno divorzile: cosa succede con gli arretrati?

Se si tratta di arretati, vanno pagate le tasse su quanto percepito dall’assegno divorzile. Si è espressa in tal senso la CGT di Firenze, con la sentenza a 174/2/2023 avvenuta il 14 aprile scorso, in sede il Presidente Pezzuti e il relatore Beretta Anguissola.

Nella sentenza la contribuente di riferimento, percepiva nell’anno 2016, dei sussidi (provenienti dall’assegno di mantenimento del marito), che erano riconducibili a degli importi arretrati, perché equivalenti a periodi scorsi, che però non venivano mai dichiarati.

La contribuente lamentava che tali somme venissero conteggiate in una tassazione separata, mentre il collegio – seppur con una sentenza motivata – sembrava quasi lasciar dubbi sull’ammissibilità delle sue parole, ritenendo opportuna la scelta di tassare separatamente gli importi arretrati dell’assegno divorzile, in quanto “assimilabili ai redditi da lavoro dipendente”.

A dar conferma della sentenza, sono le stesse Sezioni unite contenute nella sentenza 14814/08, la motivazione cui per relationem è ammissibile, in quanto la valutazione in questi specifici casi, è soggetta alle decisioni del Giudice, che valuta minuziosamente il caso, sottoponendo tutti i check necessari ed indispensabili.

Non solo, in base a quanto contenuto nell’articolo 10 del comma 1, lettera C, vanno conteggiate nella tassazione separata, anche gli oneri deducibili che specificano l’applicazione per via degli assegni di mantenimento destinati al coniuge, dopo aver appreso dello scioglimento del matrimonio o in caso di provvedimento per separazione.

