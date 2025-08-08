Dal fisco arriva la conferma che non si pagheranno sulle tasse per l'ottenimento della borsa di studio.

Pagare le tasse anche sulla borsa di studio potrebbe far storcere il naso agli studenti che hanno ottenuto il beneficio economico meritevolmente. É arrivata a tal proposito una buona notizia dall’Ade, con l’appello numero 206 risalente al 6 agosto.

La normativa specifica che gli aiuti finanziari rivolti agli studenti, indipendentemente che l’erogazione arrivi dalle fondazioni ITS Academy, dai Comuni, dalle Regioni o dallo Stato, sono esenti sia dall’Irap che dall’Irpef.

Niente tasse sulla borsa di studio

L’esenzione delle tasse sulla borsa di studio è finalizzata ad incentivare i giovani universitari o coloro che frequentano gli istituti ITS, a poter risparmiare ancora più soldi per poter godere del diritto allo studio.

L’aiuto consiste in un rimborso sia per il vitto, il viaggio ma anche l’alloggio, che mediamente incidono gravemente sul budget. Il contributo è uguale sia nel caso sia destinato agli studenti di Atenei universitari sia per le superiori.

Quel che invece potrebbe cambiare è la cifra dell’aiuto economico, i cui fattori che influenzano l’importo sono molteplici: la distanza rispetto alla residenza dell’allievo, il costo previsto dalla sede formativa e la difficoltà degli stuti da intraprendere.

Mentre sulle imposte è la stessa ITS che interviene, domandando al fisco se vi sono possibilità di non applicarne quando si eroga un aiuto economico per lo studio.

La risposta positiva dell’Ade

L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all’Istituto Tecnico Superiore, specificando di poter fare affidamento alla nuova Legge con il numero di protocollo 79 del 5 giugno di quest’anno (poi convertita in Decreto con il numero 45).

La nuova disposizione salva le borse di studio dalle tasse, prevedendo l’esenzione totale sull’Irap e sull’Irpef, concedendo dunque un’opportunità economica maggiore, ovvero promettendo un aiuto più sostanzioso.

La Legge si intende effettiva per l’intero anno di imposta 2025, e per quegli aiuti derivanti dagli enti pubblici, dagli ITS e dai singoli contributi pagati dai Comuni, dalle Regioni italiane e dallo Stato.