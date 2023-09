Tasse sulla mance/ Imposta agevolata: come si può pagare solo il 5% (19 settembre 2023)

Le tasse sulle mance vanno pagate come si farebbe in qualsiasi altro caso in cui si percepiscano dei redditi. Anche se la mancia viene ottenuta grazie alla gratificazione di un cliente, l’Agenzia delle Entrate impone il versamento delle imposte sulle stesse, ma in alcuni casi, a condizioni agevolate.

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate (la numero 26 del 29 agosto 2023), la tassazione agevolata sulle mance, è stata pensata per aiutare i lavoratori dipendenti, a poter percepire più soldi possibili netti, riducendo il pressing fiscale.

Tasse sulla mance: 5% in regime agevolato

Le tasse sulla mance, potrebbero essere pagate in modo agevolato. Il Governo concede tale possibilità al dipendente, che potrà scegliere se aderire o meno. Se è pur vero che la scelta possa sembrare scontata, in realtà non è così, visto che aderendo a questo regime con minor imposte, si dovrà rendere conto al proprio datore di lavoro, tutti i redditi proventi da qualsiasi altra attività.

Prima di generalizzare, questa forma agevolata che è pari al 5% (tra addizionali comunali e regionali, e imposta sostitutiva IRPEF), va destinata esclusivamente ai dipendenti impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il limite massimo di applicazione è pari al 25% del reddito prodotto come guadagno durante l’anno (in riferimento ai servizi prestati).

Tasse sulle mance: tutti i requisiti

Le tasse sulle mance ma in forma agevolata, abbiamo visto che possono esser versate dai lavoratori impiegati nel settore della ristorazione. Ma tuttavia, il settore di impiego non è l’unico requisito da soddisfare, visto che è importante far riferimento al proprio reddito.

L’ISEE non può superare i 50.000€, pena l’esclusione dell’agevolazione. Inoltre, tale reddito fa cumulo con qualsiasi attività (anche esterna a quella principale). Infine, il lavoratore non dovrà aver messo per iscritto, la sua rinuncia a beneficiare dell’imposta sostitutiva.

Agli inizi accennavamo la volontà di aderire o meno all’imposta agevolativa sul versamento delle tasse sulle mance, questo perché, il dipendente più discreto e riservato, nel caso non volesse dichiarare altri guadagni al suo datore di lavoro, dovrà rinunciare a tale agevolazione.











