Le tasse sulla vincita del Superenalotto vanno differenziate naturalmente, dal reddito d'impresa. Ma per comprovarlo occorre lo scontrino.

In caso di controlli fiscali per evitare l’applicazione di ulteriori tasse sulla vincita al Superenalotto, il contribuente deve poter dimostrare la fonte della somma riscontrata e obiettata dall’Agenzia delle Entrate.

L’agenzia governativa fiscale ha chiarito molti dubbi dopo un recente caso che vedeva un promotore finanziario e un reddito imponibile risalente all’anno 2006 “mai riscontrato”. Il contribuente ribadiva si trattasse di una somma vinta al gioco, ma come può esser dimostrata?

Come evitare più tasse sulla vincita al Superenalotto

Nel caso specifico il contribuente “condannato” di dover pagare delle tasse (derivanti a suo dire da una vincita al Superenalotto) ma per il fisco erano dei redditi omessi, ammontavano a 497.233€ tra Irap, IVA e Irpef.

L’Ade ha avviato l’accertamento fiscale dopo aver analizzato il conto corrente del promotore finanziario e aver appurato delle transazioni sospette. Le movimentazioni – come sostiene il contribuente – erano legate ad una vincita al gioco che inizialmente erano state date ad un suo parente, e poi lo stesso le avrebbe restituite in diverse volte.

Nonostante in prima battuta la Commissione tributaria della provincia di Lecce abbia accolto la giustificazione dell’imputato, allo stesso tempo il fisco ha ritenuto necessario dover contestare e opporsi alla sua decisione.

L’opposizione da parte del fisco

L’opposizione da parte del Fisco ha dato luogo a diverse motivazioni, accolte positivamente dalla Corte di Cassazione, e dunque costringendo il cittadino a dover pagare – seppur in forma ridotta – una somma equivalente a 102.204€.

Il primo motivo del ricorso fiscale era dettato dalla prova probatoria. In Italia – ribadisce la Corte – non è sufficiente stampare e provare le transazioni generiche estrapolate da un conto corrente, bensì nel caso del gioco ad esempio, è indispensabile conservare e poi presentare lo “scontrino originale“.

A peggiorare la posizione del contribuente nel mirino dell’Agenzia delle Entrate è stata la dichiarazione del parente da cui riceveva le somme, il quale ha spiegato davanti alla Corte di aver inviato dei soldi non per una vincita dal gioco ma per saldare un vecchio finanziamento personale.

A questo punto il tribunale si è pronunciato ribadendo che i redditi provenienti da un’attività di promozione finanziaria debbano essere oggetto di imposte.