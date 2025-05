Il versamento delle tasse sulle ferie non godute e la loro modalità di liquidazione dipende da alcune condizioni specifiche. Prima di approfondire è indispensabile specificare che secondo la normativa italiana con Decreto Legge numero 66 e risalente al 2003, ogni lavoratore ha il diritto a richiedere almeno 4 settimane di riposo per ciascun anno lavorato.

Sempre all’interno del Decreto la Legge implica che almeno 2 settimane dovrebbero essere godute consecutivamente. Tuttavia, non sempre è possibile totalizzare il numero di settimane di riposo previste dalla Legge. E allora a quel punto sorge spontaneo chiedersi che cosa accadrebbe in tali situazioni.

Le tasse sulle ferie non godute si continuano a pagare

Secondo la normativa italiana l’ente INPS prevede che il versamento delle tasse sulle ferie non godute va comunque corrisposto (ai fini contributivi). Laddove l’impiegato – seppur oltrepassati i 18 mesi per godere del riposo – non abbia esaurito le settimane a sua disposizione, allora il datore di lavoro applicherà una trattenuta fiscale specifica.

Successivamente, qualora il lavoratore riesca a godere delle ferie – precedentemente non usufruite – soltanto a quel punto gli verranno restituite le trattenute applicate per “mancate vacanze”.

Esistono però in due situazioni che fanno eccezione, in caso di licenziamento e dimissioni. In ambi i casi si applicherebbe la stessa tassazione prevista per il reddito da lavoro dipendente, con le medesime imposte sull’Irpef e sulle aliquote contributive.

La liquidazione delle ferie non godute – in caso di dimissioni o licenziamento – va tassata ordinariamente e deve seguire le regole incluse nel CCNL. Il calcolo per l’accredito tiene conto della paga base del salario mensile e viene giustificata come una “ordinaria giornata lavorativa”.

Esempi pratici sulla liquidazione

Le tasse sulle ferie non godute prevedono la corretta applicazione delle aliquote Irpef sia in caso di licenziamento che di dimissioni (oltre che i versamenti contributivi). Per comprendere meglio il metodo di calcolo riportiamo un esempio pratico.

Nell’ipotesi che un impiegato percepisca 2.000€ di stipendio mensile per un totale di 20 giorni di lavoro, se il lavoratore non avesse usufruito e goduto di soltanto 5 giorni di riposo, allora l’indennità spettante sarà di 500€ (100€ per ogni giorno di ferie non godute).

Alla stessa indennità sostitutiva si applicherà la regolare tassazione Irpef e contributiva (prestando attenzione all’anno fiscale di riferimento).