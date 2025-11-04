Le tasse derivanti dalle vendite Vinted vanno pagate se vengono superate le soglie massime previste dal fisco.

Chi svolge un’attività di vendite continuativa dovrà pagarci le tasse, al di là che il canale sia Vinted, Ebay, Subito o qualunque altra piattaforma online. Il punto è comprendere prima di tutto se scatta l’obbligo o meno.

Vendere su Vinted risulta attività di impresa qualora ci sia una frequenza di transazioni molto alta e una volta superata una certa soglia prevista dalla Legge. Ciò implica un’attenta compilazione sulla dichiarazione dei redditi e il trattamento fiscale previsto.

Dipendenti con partita IVA forfettaria/ Record di adesioni: a cos'è dovuto?

Come funzionano le tasse sulle vendite da Vinted

Per comprendere il funzionamento delle tasse da pagare sulle vendite da Vinted o da qualunque altro sito di intermediazione, occorre far riferimento alla direttiva Dac7, che regolamenta le transazioni tra le persone fisiche (al di là della natura dell’oggetto).

SCENARIO ENERGIA/ “In Africa il modello-Eni ha più futuro della rapina cinese"

La Legge però, fissa delle percentuali e delle soglie specifiche da dover rispettare. Infatti, chiunque (come privato), venda più di 30 articoli e faccia oltre 2.000€ di transazioni legate alla vendita di oggetti (o ricavi simili), verrà considerata come attività d’impresa.

L’attuale direttiva europea ha lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, e implica la comunicazione obbligatoria tra ente fiscale e piattaforme e-commerce di compravendita (come Ebay, Subito e Vinted), al fine di conoscere il numero e la quantità di vendite generata dai cittadini.

Partita IVA obbligatoria

Laddove il sistema rivelasse un superamento delle soglie sopra esposte, le piattaforme domanderanno ai venditori registrati sui rispettivi portali, di compilare un modulo (pre-compilato), che servirà a determinare il trattamento fiscale.

SPY FINANZA/ La crisi silenziosa del private credit Usa

Se dal Dac7 risultasse l’obbligo di aprire una P.IVA, non solo il venditore dovrà adempiere (per continuare l’attività di commercio online), ma sarà costretto a pagare delle sanzioni per aver omesso la tassazione.

Le piattaforme potranno adottare delle regole diverse, Ebay come Vinted ha pubblicato il funzionamento del calcolo utile a determinare il totale del venduto (includendo anche i costi per la spedizione e altre eventuali imposte incassate al momento della vendita).