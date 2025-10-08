I tassi di interesse della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ora sono stati aggiornati ad ottobre 2025.
A partire dal mese di ottobre di quest’anno i tassi sulla cessione del quinto dello stipendio ma anche della pensione sono cambiati. Il loro valore resterà tale (vedremo a breve le percentuali) fino alla fine dell’anno, al 31 dicembre.
Nel mondo dei finanziamenti la cessione di un quinto dal proprio cedolino previdenziale o dalla busta paga è uno degli strumenti più diffusi. Eppure anche in questo caso a contare maggiormente è il tasso d’interesse, che cambia periodicamente.
I nuovi tassi della cessione del quinto dello stipendio e pensione
Ad ottobre di quest’anno, 2025, i tassi di interesse della cessione del quinto dello stipendio e della pensione sono variati. La percentuale dipende – oltre che da fattori esterni – anche dall’importo richiesto per il finanziamento.
In tabella diamo un’occhiata ad una simulazione basata su importi entro 15.000€ ma anche superiori a tale cifra.
|Importo in euro
|Tassi medi
|Tassi soglia usura
|Fino a 15.000
|13,37
|20,7125
|Oltre i 15.000
|9,19
|15,4875
Come per ciascun contratto di finanziamento occorre valutare i costi come ad esempio i TAEG, che rappresenta la spesa che deve affrontare il consumatore per il credito.
All’interno del Tasso Annuo Effettivo Globale rientrano anche gli oneri e gli interessi più generici, tra cui i costi di istruttoria, le garanzie, le polizze e il rimborso di interessi e di capitale.
Per questo periodo i nuovi tassi cambiano anche in base all’età anagrafica, ecco di seguito la tabella aggiornata:
|Età
|Prestito fino a 15.000 euro
|Oltre 15.000 euro
|Fino a 59 anni
|9,72
|7,55
|60 – 64
|10,52
|8,35
|65 – 69
|11,32
|9,15
|70 – 74
|11,02
|9,85
|75 – 79
|12,82
|10,65
|Oltre 79 anni
|20,7125
|15,4875
Naturalmente a far variare l’importo è anche il numero di rate massime concedibili, nell’assegno unico fino a 10. Poi è sempre proporzionato all’importo alla somma richiesta e a quanto percepito nel proprio cedolino/busta paga.
Il calcolo da effettuare per risalire alla rata da addebitare mensilmente sul proprio salario oppure trattamento pensionistico è di “1/5”. Su un importo medio di 1.500€, il massimo concedibile e cedibile sarà di 300€ al mese.
Questa soluzione è adatta anche ai cattivi pagatori o protestati in quanto l’addebito viene effettuato direttamente sottraendo la cifra dal pagamento corrisposto al beneficiario.