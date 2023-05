Tassi di interesse ancora su/ Auto a rate da 25mila euro costa oggi 8.200 euro in più

La BCE, la Banca Centrale Europea, ha annunciato di recente un nuovo ennesimo rialzo dei tassi di interessi, +0,25%. Un’azione che Fabi, la federazione autonoma bancari italiani, ha commentato così: “Con questo ennesimo rialzo del costo del denaro, saranno inevitabili ulteriori innalzamenti dei tassi d’interesse su tutti i tipi di finanziamento”. Il riferimento è ovviamente alle case, ma anche alle auto e a tutti i beni che gli italiani acquistano a rate.

FINANZA E POLITICA/ Visco e la "soluzione" anti-inflazione che ci avvicina all'Argentina

Le famiglie italiane, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, sono indebitate per 6,8 milioni di euro, circa il 25 per cento del totale, e 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per acquistare una casa. Già nel corso del 2022 i tassi di interessi sui prestiti sono cresciuti in maniera importante, di conseguenza si sono verificati dei forti incrementi sulle rate, con il costo del denaro che è aumentato del 3,75 per cento. Inevitabili le ripercussioni sulle tasche e i conti degli italiani. Ad esempio, come sottolinea sempre l’agenzia di stampa Ansa, per acquistare un’automobile a rate, che ha un costo al nuovo da 25mila euro, un finanziamento decennale ad un tasso del 12,7 per cento potrebbe causare un surplus di 8,200 euro in più rispetto a solamente due anni fa, al 2021.

CRISI BANCHE USA/ La lezione del 2008 da non dimenticare (ma da non evocare)

BCE, TASSI INTERESSE SU: IL COMMENTO DI SILEONI

Si tratta di una cifra non da poco tenendo conto che stiamo parlando di una somma che fino a pochi anni fa permetteva quasi di acquistare un’auto nuova. In merito ai nuovi mutui sulle case, invece, le rate con il tasso fisso sono destinate a raddoppiare, mentre quelle con il tasso variabile dovrebbero salire un po’ di meno, dell’ordine del 50/60 per cento, ma comunque una crescita significativa.

Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ha aggiunto: “L’ennesimo aumento del costo del denaro da parte della Banca centrale europea rappresenta un altro pesantissimo macigno sui prestiti bancari e sull’intera economia italiana. I rischi sono due: un rallentamento molto forte del mercato immobiliare e dell’edilizia e una riduzione molto evidente degli investimenti delle imprese, che frenerà l’occupazione. Come un film già visto, alla decisione della Federal reserve americana, è seguita la decisione fotocopia della Banca centrale europea”.

Bonus vista 2023/ Si parte: sito web attivo e via alle domande, come fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA