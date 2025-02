Giungono ottime notizie dall’Abi, i tassi mutui risalenti a gennaio 2025 continuano il loro andamento positivo, passando dal vecchio 4% di dicembre scorso all’attuale 3%. Un rapporto che evidenzia un trend in discesa, sintomo di netti miglioramenti per le banche e gli istituti finanziari.

A differenza degli aumenti scorsi, il report Abi sta dimostrando dei tassi più bassi non solo per quel che riguarda le eventuali operazioni di mutuo, ma anche sui prestiti per privati e alle imprese, attestandosi rispettivamente al 4,30% e 4,20%.

Tassi mutui 2025 sempre più bassi

Orientativamente i tassi sui mutui ma anche sui prestiti del 2025 dovrebbero registrare un trend in discesa, ciò significa che quest’anno potrebbe rivelarsi ideale per chi desidera acquistare casa o semplicemente per richiedere un finanziamento personale.

Calano i tassi Irs ed Euribor, registrando una media poco più alta del 2% e con una forte riduzione sui punti percentuali che variano tra -14 e -12.

Sull’argomento è intervenuto Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell’associazione bancaria italiana, che ha specificato come a causa della scarsa capacità economica, complice l’inflazione, gli aumenti a discapito dei consumatori e la perdita del potere d’acquisto, ci sia un minor domanda sui prestiti.

Scendono i costi sui nuovi depositi

Allontanandoci un attimo dalla questione mutui, anche i tassi di interesse sui depositi (sia vincolati che di deposito), stanno registrando un ribasso interessante, attestandosi al 2,77%. Se è pur vero che l’interesse è inferiore a quello di dicembre scorso, è altrettanto vero che ancora supera la media EU (2,68%).

Le stesse migliorie si appurano sui rendimenti con il tasso d’interesse fisso sulle obbligazioni, sulle quali la percentuale corrisponde al 3,45% rispetto all’1,31% di quasi tre anni fa. Un valore ben più alto della media degli scorsi anni è relativo al tasso d’interesse sui conti correnti.

Per l’utilizzo di un conto – senza finalità di investimento – il tasso è dello 0,43%, ben più alto rispetto allo 0,02% di giugno di quasi tre anni fa.