Per via di tre fattori, oggi i tassi più convenienti per i mutui casa sono quelli a percentuale variabile. La simulazione lo dimostra.

Una nuova analisi ha dimostrato che il trend sui tassi applicati ai mutui per comprare casa sta cambiando direzione. Dalla convenienza della percentuale fissa, ora sembra quasi che si risparmi nell’optare per il tasso variabile.

Questo potrebbe spiegare il boom di acquisti recenti, caratterizzati prevalentemente da mutuatari under 35 e rate più leggere dilazione tra 15 e 30 anni. Al momento l’Euribor sta scendendo, e questa proiezione futura potrebbe agevolare la diffusione dei prestiti.

I tassi per i mutui sulla casa stanno cambiando

La controtendenza sui tassi applicabili ai mutui per la casa si è notata qualche giorno fa, quando sul variabile il TAN si è attestato al 2,30% (con cap al 2,73%) e il fisso a 3,19%. Un punto percentuale che su una rata di 200.00€ potrebbe pesare in maniera significativa.

Alla data odierna l’indice Euribor dà segni di ripresa, mostrando competitività e un ribasso con durata medio lunga (fino a 12 mesi).

Oltre all’esempio riportato sopra, su un mutuo accesso per vent’anni e su un totale di 140.000€, la rata mensile variabile (aggiornata ad ottobre ’25), ammonterebbe a 753€, contro i 793€ derivanti dal tasso fisso.

Se l’andamento fosse sempre lo stesso, in 20 anni con il variabile si risparmierebbero più di 9.000€ (circa 40€ al mese).

Cos’è cambiato con il mutuo variabile?

Esistono tre principali motivi per la quale il mutuo variabile – almeno per ora – è più conveniente del prestito a tasso fisso, e tutti si riconducono al miglioramento dello spread (grazie alla rivisitazione dei costi delle banche), un IRS più stabile e il calo dell’indice Euribor (per ora più basso del 2%).

Grazie al fondo CONSAP, che garantisce una copertura statale fino all’80%, è possibile incentivare (soprattutto i giovani), a comprare la loro prima casa, potendo risparmiare sulle imposte iniziali (rispettando sempre il requisito ISEE che dev’essere inferiore a 40.000€).

Naturalmente un mutuo con tasso variabile è più orientato al rischio, nonostante in certi periodi come quello attuale possa esser più economicamente conveniente. Il tasso fisso – seppur più caro – promette certezze e stabilità, senza incorrere alla paura che possa aumentare.