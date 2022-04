TASSI SUI MUTUI/ E inflazione: come investire i nostri soldi in questo periodo?

Tassi sui mutui e inflazione: come cambiano i nostri investimenti?

Il tema dei tassi sui mutui va per forza ad incrociarsi col problema dell’inflazione. In una situazione come quella attuale, caratterizzata da crisi e recessione su cui pesa notevolmente anche il conflitto ucraino tanto da aver innalzato i prezzi di molte materie prime e generi alimentari, tu cosa faresti se avessi dei soldi da parte?

Tassi sui mutui: come reagire?

Ipotizziamo infatti che tu stia pagando un mutuo a tasso variabile o a tasso fisso perché nel frattempo il lavoro è andato molto bene nonostante la crisi e tu riesca a mettere da parte un gruzzolo. A quel punto la scelta sarà: estinguere il mutuo perché consideri la casa un bene primario? Oppure li utilizzeresti come investimento giacché, con l’ inflazione elevata, il denaro perde costantemente potere di acquisto?

Oltre a precisare che nessuno è in grado di dare consigli finanziari corretti giacché le scelte cambiano in funzione delle differenti situazioni, in una situazione come quella attuale è giusto conoscere le possibilità che si stanno disponendo lungo l’orizzonte degli eventi e utilizzare questi elementi razionalmente sulla base del proprio bisogno personale.

Tassi sui mutui: estinguere il mutuo

C’è infatti chi potrebbe decidere di estinguere il mutuo perché gli interessi che è costretto a pagare sono troppo elevati. In questo caso sarà fisiologico operare una rinegoziazione del mutuo e, chi non lo ha già fatto, dovrebbe cominciare subito.

Alcune banche infatti applicano il cosiddetto conteggio alla francese, dove i tassi di interesse del periodo iniziale costituiscono l’integralità dei tassi da pagare entro tutto il periodo rateizzato secondo contratto. Questo genere di conteggio distingue le quote di capitale dalle quote del tasso di interessi. Con l’estinzione anticipata del mutuo invece si ridurrà la quota degli interessi da versare e, oltre all’idea di essersi liberati di un debito, c’è anche il guadagno implicito dovuto al fatto di non dover più saldare la rata.

Indubbiamente un sogno per tutti, ma è logico pensare che a questa soluzione approderebbe chiunque non abbia altre vie su cui investire il denaro.

Tassi sui mutui: liberarsi di un tasso variabile?

Nel caso del mutuo a tasso variabile tuttavia probabilmente questo è il momento migliore per cambiare definitivamente strada. C’è chi può decidere di investire in altro, e chi invece può decidere di passare al tasso fisso come strategia di investimento. Infatti è previsto un rialzo ancora non quantificabile dei tassi variabili ma che probabilmente si aggirerà intorno al 50 o 55%.

Per comprendere quale scelta compiere è giusto tenere d’occhio il tasso Euribor, di questi dati sarà importante tenere d’occhio quello a 3 mesi che è la base di calcolo degli interessi dei tassi variabili in Italia. Tuttavia la scelta dovrà avvenire prima della modifica dei tassi.

