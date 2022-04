TASSI SUI MUTUI/ Quanto costa estinguere un mutuo oggi?

Tassi sui mutui: estinzione del mutuo, surroga o rinegoziazione?

stagflazione attraverso una rinegoziazione, una surroga oppure un estinzione del mutuo, è importante tenere a mente che vi sono dei costi da affrontare a seconda dello strumento che si scelga di utilizzare, ma questo come abbiamo detto vale soltanto per l’estinzione del mutuo oppure per Torniamo sul tema dei tassi sui mutui. Per chiunque decida affrontare questaattraverso una rinegoziazione, una surroga oppure un estinzione del mutuo, è importante tenere a mente che vi sono dei costi da affrontare a seconda dello strumento che si scelga di utilizzare, ma questo come abbiamo detto vale soltanto per l’estinzione del mutuo oppure per

Tassi sui mutui: quelli a tasso variabile

Per l’estinzione del mutuo solitamente vengono fatti decorrere almeno 18 mesi partire dal pagamento della prima rata e questo perché la banca, naturalmente, vuole rientrare almeno di una parte degli interessi che aveva preventivato di incassare.

Del resto un’estinzione immediatamente successiva all’apertura del contratto di mutuo sarebbe impensabile per chiunque. Tuttavia se il mutuo è stato stipulato dopo il 2 febbraio del 2007 nessuna penale applicabile per la sua estensione anticipata, diversamente invece ci si dovrà attenere al contratto stipulato con la banca. Infatti per tutti quei mutui stipulati prima del Aprile 2007, la legge Bersani ha indicato delle penali tinte per i mutui a tasso variabile e a tasso fisso. Vediamo qualche esempio:

Per i mutui a tasso variabile si pagherà lo 0,5% se si decide di estinguere prima del terzultimo anno dalla scadenza;

Nel caso in cui si decida di estinguere il mutuo entro i 3 anni dalla scadenza del contratto si paga allo 0,2%;

Invece nel caso dell’estinzione entro gli ultimi due anni si pagherà lo 0%

Tassi sui mutui: quelli a tasso fisso

Per i mutui a tasso fisso invece abbiamo due tipologie di estinzioni:

Per i mutui stipulati dal primo gennaio 2001 si avranno quattro tipologie di estinzione a seconda che si decida di estinguerlo:

nella prima metà del periodo previsto dal contratto si pagherà il 1,9%;

chi decide di estinguere il mutuo nella seconda metà del periodo preventivato pagherà al 1,5%;

mentre chi decide di estinguerlo nel terzo ultimo anno lo 0,2%

oppure negli ultimi due anni lo 0%.

Anche in questo caso ci sono delle riduzioni per i tassi sui mutui:

se il tasso sul mutuo è superiore al 1,25% verrà effettuata per uno 0,25%;

Invece nel caso il contratto preveda dei tassi inferiori al 1,25% la riduzione sarà soltanto dello 0,15%.

MUTUI, TASSI IN AUMENTO/ I pericoli dietro l'aumento dell'Euribor

LEGGI ANCHE:

TASSI SUI MUTUI/ E inflazione: come investire i nostri soldi in questo periodo?TASSI MUTUI IN AUMENTO/ Come rinegoziare il mutuo con la crescita dei tassi fissi e variabili?

© RIPRODUZIONE RISERVATA