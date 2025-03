A Napoli è successo qualcosa che ha sorpreso un po’ tutti: un semplice consiglio di un tassista, che aveva suggerito a un gruppo di ragazzi di attraversare sulle strisce pedonali, è finito con una violenta aggressione.

È successo a Piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero, subito dopo che i ragazzi avevano visto un film. Quattro adolescenti, tra i 16 e i 17 anni, che stavano tornando verso i loro scooter, si sono scagliati contro il tassista senza alcun motivo. I quattro, che venivano dalle zone periferiche della città e frequentano una scuola tecnica a Scampia, avevano partecipato a un cineforum organizzato dalla loro scuola, dove avevano visto il film The Holdovers – Lezioni di vita.

Quando è finita la proiezione, mentre camminavano verso i loro scooter, una banale discussione, come quelle che capita di sentire ogni giorno, è degenerata in violenza. La scena, vista da diverse persone, è stata subito ripresa e in poco tempo ha cominciato a girare sui social, diventando virale. Il tassista ha subito qualche graffio e un livido, ma niente di più serio. I responsabili sono stati velocemente trovati dai Carabinieri e denunciati.

Tassista aggreddito: Il caso scuote Napoli e diventa virale

Quello che è successo ha scosso la città e ha fatto riflettere sul fenomeno della violenza tra i giovani, che sembra ormai sembra non volersi fermare neanche nei contesti più tranquilli. È paradossale che l’aggressione sia avvenuta subito dopo un’attività educativa pensata per stimolare il pensiero e il dialogo, un contrasto che evidenzia quanto spesso ciò che si insegna a scuola non corrisponda a come i ragazzi si comportano nella loro vita quotidiana.

Il caso ha sollevato una domanda importante sul ruolo dei social media: le immagini dell’aggressione, diventate poi virali e condivise come se niente fosse, non solo hanno amplificato il fatto, ma contribuiscono a far sembrare normali certi comportamenti violenti, visto che sempre più spesso gesti simili vengono ripresi e condivisi, come se la violenza fosse solo un altro contenuto da dare in pasto ai followers.

