Tassotti torna al Milan, la carriera in rossonero del tecnico

È stato ufficializzato tramite una nota ufficiale da parte del club, Mauro Tassotti torna al Milan come collaboratore per lo staff, dopo quasi 10 anni di lontananza dai rossoneri nei quali ha accompagnato in diverse esperienze il suo amico Andrij Shevchenko alla guida della nazionale Ucraina, del Genoa e della federazione calcistica ucraina.

Mauro Tassotti era già stato all’interno dello staff dei rossoneri prima alla guida della Primavera e poi nella prima squadra, sia per una esperienza da allenatore in coppia con Cesare Maldini che soprattutto come collaboratore e vice allenatore di Carlo Ancelotti, Leonardo, Massimiliano Allegri e Clarence Seedorf dal 2002 al 2015, per poi nel 2016 lasciare nel momento di arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossonera.

Da calciatore Mauro Tassotti ha passato 17 anni in maglia rossonera, dal suo arrivo nel 1980 nella stagione della Serie B dalla Lazio fino al ritiro nel 1997 passando per 5 scudetti di cui tre consecutivi dal 1991-1992 al 1993-1994, 4 Supercoppe italiane, 3 Coppe dei Campioni/Champions League di cui una nel 1993-1994 da capitano, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali.

Con la Nazionale Mauro Tassotti colleziona solamente 7 presenze ma nonostante questo partecipa al Mondiale di USA ‘94 dove conquisterà la medaglia d’argento ma giocherà solo fino ai quarti di finale, quando tramite la prova tv, verrà squalificato per otto turni per una gomitata sferrata a Luis Enrique.

Tassotti torna al Milan, il ruolo nel Milan Futuro

Mauro Tassotti torna al Milan come collaboratore di Daniele Bonera per la guida del Milan Futuro, squadra B dei rossoneri in grande difficoltà in questa prima stagione in Serie C in cui gioca nel girone B, è al diciottesimo posto con 22 punti e vive lo spettro della retrocessione attraverso i playout da tutta la stagione. Nonostante i diversi giocatori di grande talento come Francesco Camarda, Mattia Liberali, Chaka Traorè e molti altri anch’essi nel giro della prima squadra, la squadra di formazione per i giovani rossoneri non è mai riuscita a competere neanche per una salvezza tranquilla nel campionato di cui fa parte forse anche per colpa della guida non all’altezza di Daniele Bonera.

Il tecnico infatti è stato per gran parte della stagione a rischio esonero e le voci di un possibile addio si sono intensificate dopo la sconfitta con la Lucchese per 0-2, la società ha cercato di contattare un possibile sostituto, individuato nel CT della Nazionale U19 Alberto Bollini ma che la FIGC non ha voluto liberare e permettergli di accasarsi al Milan.

Bonera verrà quindi confermato e l’arrivo di Mauro Tassotti può significare che la fiducia della società è stata rinnovata per la fine della stagione e probabilmente anche la prossima visto il contributo dell’ex collaboratore della prima squadra che negli anni ha potuto vincere e collaborare con grandi tecnici.