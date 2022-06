Chi è Tata Giacobetti, il marito di Valeria Fabrizi/ era il suo sogno e il suo dolore

Tata Giacobetti, la carriera e la storia d’amore con Valeria Fabrizi

Tata Giacobetti, classe 1922, era un cantante e il marito dell’attrice Valeria Fabrizi. Dopo aver imparato a cantare da autodidatta, formò il quartetto vocale Quartetto Egi, che poi divenne Quartetto Cetra. Quarant’anni di carriera in radio e in televisione. Lui e Valeria Fabrizi si innamorarono quando erano molto giovani e hanno collaborato in televisione insieme in un western musicale ideato dal cantante: “Non cantare, spara”. Scrisse anche un pezzo per Adriano Celentano: “La gatta che scotta” e poi nel 1964 realizzò il sogno dell’attrice, che ancora più della sua carriera, desiderava tanto sposarsi e avere una famiglia.

Walter Chiari e Valeria Fabrizi/ "Diverso dall’amore, molto più di un'amicizia"

I due hanno avuto un bambino che però è morto dopo un mese di vita, poi dopo quel grande dolore finalmente è arrivata Giorgia. Una vita felice e serena che poi all’improvviso è stata spazzata via dall’improvvisa morte di Tata nel 1988, che a soli 66 anni era stato vittima di un infarto miocardico. Dopo la sua morte l’attrice è stata supportata dall’amico Walter Chiari, che viveva insieme a lei e alla figlia e le ha sempre supportate, nonostante ciò, era un amore grande e Valeria porterà dentro quel dolore per sempre.

Valeria Fabrizi/ Il difficile rapporto con il padre e l'impatto di Madre Teresa di Calcutta nella sua vita

Valeria Fabrizi e il dolore per la morte del marito Tata Giacobetti

Valeria Fabrizi è stata spesso in alcuni studi televisivi e ha parlato se pur in minima parte del suo rapporto con Tata Giacobetti e del dolore che ha provato dopo la sua morte. Spesso in molti studi televisivi, l’attrice è stata colta di sorpresa con dei filmati o audio del marito defunto ed è sempre scoppiata in lacrima, non riuscendo a contenere il dolore e la nostalgia, nonostante la forza che la contraddistingue. I due stavano insieme da molti anni, prima di sposarsi avevano avuto una relazione di sei anni e l’attrice a Verissimo aveva dichiarato: “Prima che mio marito morisse avevamo organizzato la festa per i 25 anni di matrimonio, è stata molto dura”.

Valeria Fabrizi, malattia e lotta contro il tumore/ "Rosario Medjugorje prima dell'intervento"

Durante l’esperienza a Ballando con le Stelle, l’attrice aveva raccontato il loro primo incontro: “Lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai’. Io li ho capito tante cose”. L’attrice afferma che la sua morte va smaltita piano piano e che dopo che è morto tutto è stato difficile, a priori, lui sarà sempre nel suo cuore e quando ascolta la sua musica, la vive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA