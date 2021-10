Tata Giacobetti, marito Valeria Fabrizi/ L’attrice: “mi manca tanto”

Tata Giacobetti è stato il marito di Valeria Fabrizi, attrice e prossima concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Un grande amore quello nato tra l’attrice e il componente del Quartetto Cetra scomparsa pochi mesi prima di poter festeggiare 25 anni di matrimonio. L’attrice ospite del programma Oggi è un altro giorno si è commossa ricordando l’amato marito facendo anche delle rivelazioni sulla loro storia. “All’inizio non mi era simpatico, lui mi voleva fare da padre, era protettivo… poi, a differenza di quanto accaduto con Walter Chiari, di lui ero gelosa” – ha confessato la Fabrizi che proprio in quel frangente ha compreso di provare qualcosa di bello per l’artista.

Non solo, la Suor Costanza di ‘Che Dio ci aiuti” ha anche raccontato come Tata Giacobetti è riuscito a fare breccia nel suo cuore. “Lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai’. Io l’ ho capito tante cose” ha detto l’attrice visibilmente commossa.

Valeria Fabrizi e Giovanni “Tata” Giacobetti si sono sposati nel 1998. Un grandissimo amore suggellato anche dalla nascita di due figli: la primogenita Giorgia e il secondo figlio Alberto. Purtroppo il secondo figlio è morto poco dopo come ha raccontato l’attrice: “ho avuto anche un bimbo, si chiamava Alberto. L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore. E Giorgia è il ruolo più bello che ho avuto in carriera. Quello della mamma”.

La Fabrizi ancora oggi parla del marito Tata Giacobetti con parole di grande amore e affetto. “Era il più bello del Quartetto Cetra. Prima di chiedermi in sposa, mi cantò “My Funny Valentine”, dopo averla cantata per me mi chiese se poteva essere il mio fidanzato; mi disse che per me ci sarebbe sempre stato come in un film” – ha raccontato ospite di “Io e te” rivelando – “mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”.



