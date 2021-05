Tata Giacobetti, marito Valeria Fabrizi/ “Prima di chiedermi in sposa, cantò…”

Giovanni “Tata” Giacobetti, fondatore del Quartetto Cetra, è stato il marito dell’attrice Valeria Fabrizi. Il matrimonio è stato celebrato il 2 aprile 1964 ed è durato fino al 1988, anno dell’improvvisa morte dei Giacobetti per un infarto. La coppia ha avuto due figli: Giorgia Giacobetti, nata nel 1966, e tre anni dopo un altro bambino, Alberto, scomparso poco dopo la nascita. Valeria Fabrizi ha spesso ricordato il marito Tata: “Era il più bello del Quartetto Cetra. Prima di chiedermi in sposa, mi cantò “My Funny Valentine”, dopo averla cantata per me mi chiese se poteva essere il mio fidanzato; mi disse che per me ci sarebbe sempre stato come in un film”, ha raccontato nello studio di “Io e te” a Pierluigi Diaco. E ha aggiunto: “Mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”.

Tata Giacobetti: una vita con il Quartetto Cetra

In occasione dei vent’anni della morte del padre, Giorgia Giacobetti ha concesso un’intervista ad Avvenire. Il 2 dicembre 1988, con la morte improvvisa di Tata Giacobetti è finita anche l’era del Quartetto Cetra:“Credeva nei Cetra. Li creò lui, trovò il nome, ne mediava ogni dissidio. Pochissimi, peraltro”, ha ricordato la figlia di Valeria Fabrizi. Come autore Giacobetti non ha scritto solo per i Cetra, ma anche canzoni per bambini, canzoni romane, programmi. Quando è morto Tata Giacobetti, 66 anni, aveva ancora un sacco di progetti in cantiere: “Un testo teatrale per mia madre e un’opera musicale coinvolgendo Morricone, Trovajoli, Venditti, De Gregori, Barbarossa… E poi gli mancava un anno per divenire architetto e saldare un debito morale col padre”. Qual era la canzone che preferiva delle sue? “Amico Bing, non piangere”, “Quando la luna” e “Nella vecchia fattoria”.

