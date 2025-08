Tata Giramondo: Missione Canada è uno dei film dedicati alla baby sitter cosmopolita, questa volta in soccorso di una ragazzina triste. Con Saskia Vesker

Tata Giramondo: Missione Canada, un film diretto da Sascha Bigler, in onda su Canale 5

Domenica 3 agosto 2025, Canale 5, dalle ore 15:55, manderà in onda un film per la famiglia intitolato Tata Giramondo: Missione Canada. Commedia tedesca del 2021, questa pellicola è stata diretta dallo svizzero Sascha Bigler, già noto per l’esordio nel 2007 con il telefilm Soko Donau. La storia è di Claudia Kratochvil, la fotografia è di Ralf Dobrick e il montaggio di Manuela Kempf.

La protagonista, Saskia Vester, è un’attrice tedesca che ha lavorato molto in teatro e televisione. Potrebbe anche sembrare familiare ai fan di Stargate Atlantis, Eureka e Supernatural, dove è apparsa in precedenza, insieme agli attori Jens Atzorn (che potresti conoscere dalle serie romantiche Rosamunde Pilcher) e Holly.

La trama del film Tata Giramondo: Missione Canada, il viaggio di una tata in soccorso di una famiglia turbolenta

Tata Giramondo: Missione Canada è una storia che racconta la vita privata e lavorativa di Henriette Höffner, alias Hennie. Hennie è una tata esperta e di buon cuore, inviata in Canada per accettare un nuovo lavoro. Là lavora presso il vedovo e uomo d’affari tedesco Christopher Hunter, che ha trovato un nuovo inizio dall’altra parte dell’oceano.

Christopher dice di avere bisogno d’aiuto urgente per la figlia tredicenne, Bristol, una ragazza segnata dalla scomparsa della madre avvenuta anni prima. Ad aumentare il problema c’è Greta, la fidanzata di Christopher e futura matrigna di Bristol, con cui la ragazza non vuole avere nulla a che fare.

Inizialmente, Hennie si trova immersa in un ambiente familiare piuttosto teso. Bristol si mostra ostile, prende cattivi voti e frequenta amicizie discutibili; le sue giornate scorrono tra festine e piccoli reati che rivelano un profondo disagio. Dietro questa ribellione si nasconde però un’adolescente che desidera solo essere capita. Con perseveranza, pazienza e tanto affetto, Hennie riesce ad abbattere, poco a poco, le difese che Bristol ha costruito attorno a sé.