Tata giramondo missione Canada/ Su Canale 5 il film con Saskia Vester

Tata giramondo missione Canada sarà trasmesso oggi, mercoledì 3 agosto, su Canale 5 a partire dalle 16.35. Il titolo originale Das Kindermädchen Mission Kanada di un film che è stato distribuito anche come The Nanny! Mission Canada. Il film è prodotto da FFP New Media, per la regia di Sasha Bigler. Nel 2005 ha scritto la sceneggiatura della serie televisiva, genere poliziesco Squadra Speciale Vienna. Nel 2018 ha diretto The Murderer’s Muse. La protagonista principale è l’attrice Saskia Vester, che interpreta il ruolo di Henriette Höffner.

L’attrice è nata a Saarbrücken nella parte occidentale della Germania. Nel cast troviamo Trix Janson e Jens Atzorn. Questo è il terzo film della serie The Nanny. le riprese sono state fatte a Vancouver, sono iniziate nei primi giorni di settembre e terminate a ottobre. La colonna sonora fa aumentare il desiderio di viaggiare. La commedia tedesca è del 2021. La prima pellicola della serie è stata trasmessa il 4 gennaio 2021.

Tata giramondo missione Canada, la trama del film

Leggiamo la trama di Tata giramondo missione Canada. Henni (Saskia Vester) si appresta a fare un nuovo viaggio, questa volta la destinazione è il Canada. Ad aver bisogno del suo aiuto è un imprenditore di origine tedesca. Christopher l’ha assunta perché devi occuparsi della figlia Bristol (Trixi Janson) perché è impegnato nei preparativi del suo secondo matrimonio. Henni appena conosce la ragazza si rende conto che il caso è abbastanza complicato, difatti la tredicenne non solo non va d’accordo con la futura matrigna, ma per attirare l’attenzione del padre compie alcuni furti come prova di coraggio, partecipa a una festa segreta e prende brutti voti a scuola.

Henni con la sua schiettezza e lealtà riesce a conquistare la fiducia di Bristol e comprende che nella sua vita manca la presenza umana. Il padre non ha tempo da trascorrere con la figlia, la nonna è molto severa ed emotivamente è un blocco di ghiaccio, la madre pensa soltanto a se stessa. Non c’è da meravigliarsi che Bristol sia ribelle e trasgredisce le regole.











