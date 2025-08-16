Tata Giramondo: Missione Italia è un altro capitolo della saga della super baby sitter cosmopolita. Nei panni di Henriette in Puglia, Saskia Vester

Tata Giramondo: Missione Italia, film su Canale 5 diretto da Sascha Bigler

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede, per il pomeriggio di sabato 16 agosto, alle ore 16, la commedia dal titolo Tata Giramondo: Missione Italia. Si tratta dell’ultimo di quattro capitoli della saga della Tata Giramondo, prodotto nel 2021 e diretto da Sascha Bigler, il quale aveva già girato il terzo episodio intitolato Tata Giramondo: Missione Canada, e che in questa occasione ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura.

La protagonista è interpretata, così come in tutta la saga, da Saskia Vester, conosciuta in Germania per la sua interpretazione ne Il medico di campagna e KDD – servizio penale permanente. Al suo fianco in questa occasione: Clelia Sarto, Janek Rieke, Laila Padotzke, Marlon Heidel, Liza Tzschirner e Gerhard Wittmann.

La trama del film Tata Giramondo: Missione Italia, la splendida Polignano a Mare come location

Tata giramondo: Missione Italia riprende le avventure di Henriette detta Henni, una governante tedesca con grande esperienza nell’educazione infantile, che questa volta riceve una chiamata da una coppia che vive in una zona rurale della Puglia, nei pressi di Bari. I genitori, trasferitisi dall’estero, sono in difficoltà con i loro due figli adolescenti, il cui comportamento sta mettendo a dura prova la serenità familiare.

Nonostante la distanza, Henni accetta la sfida e parte dalla sua casa a Monaco di Baviera per raggiungere il sud dell’Italia. Dopo un lungo tragitto, Henni arriva in terra pugliese e scopre che la famiglia abita in una splendida tenuta immersa nel verde, circondata da uliveti e paesaggi mozzafiato. La masseria, con il suo fascino rustico e autentico, sembra il luogo ideale per ritrovare equilibrio e pace.

Nei primi giorni, tutto appare tranquillo: i genitori sono accoglienti, l’ambiente è sereno e i ragazzi sembrano collaborativi… ma ben presto la quiete si dissolve. I due adolescenti iniziano a mostrare il loro lato più irrequieto: provocazioni, dispetti e continue tensioni mettono a dura prova la pazienza dei genitori. Henni, però, non si lascia scoraggiare. Con il suo approccio deciso ma empatico, affronta ogni situazione con determinazione e creatività.