Tata giramondo missione Italia/ Su Canale 5 il film con Marlon Heidel

Tata giramondo missione Italia, film di Canale 5 diretto da Sascha Bigler

Tata giramondo missione Italia va in onda nel pomeriggio di Canale 5 oggi, 24 agosto 2022, a partire dalle ore 16.45. La regia è di Sascha Bigler, gli attori principali sono Marlon Heidel, Clelia Sarto, Laila Padotzke, Liza Tzschirner e Janek Rieke. Il titolo del film realizzato nel 2021 nella sua lingua originale è “Das Kindermädchen – Mission Italien”. Si tratta di una pellicola cinematografica da vedere tutti insieme in famiglia. Saskia Vester ha al suo attivo sei film ed una serie televisiva.

L’attore Gerhard Wittmann lavora anche nel campo della pubblicità ed ha girato uno spot per una nota banca tedesca insieme a Dirk Nowitzki, un campione della pallacanestro. Sacha Bigler è un regista e uno sceneggiatore. La madre è l’attrice austriaca Christiane Hörbiger ed è lei da sola a crescere Sacha dopo la morte del marito.

L’attrice tedesca Clelia Sarto avrebbe voluto intraprendere la strada del canto ma quando ha scoperto la recitazione ha capito quale fosse la sua vera passione. Quindi ha studiato prima a Colonia e successivamente nella città di New York. Janek Rieke ha fatto parte del cast di alcuni film molto noti tra cui “Cercasi casa disperatamente”, “Vietato amare” e “Il matrimonio del mio migliore amico”, tutti facente parte della serie intitolata “Rosa la wedding planner”.

Tata giramondo missione Italia, la trama del film

Leggiamo la trama di Tata giramondo missione Italia. La tata Henni (Saskia Vester) è felice di intraprendere un nuovo lavoro. L’entusiasmo non le manca quando scende dalla corriera in terra di Puglia. Questa volta dovrà misurarsi con due adolescenti, figli di tedeschi espatriati da tempo.

La tata non si spiega come mai questi ragazzi necessitano di una persona che li guidi e li controlli. Henni si ritrova in una bella famiglia apparentemente felice, ma l’atteggiamento un po’ strano della madre disorienta i ragazzi. C’è qualcosa di strano, la donna ha qualche segreto ed Henni vuole scoprire di cosa si tratta. Con il suo solito intuito e la sua nota determinazione la dolce tata Henni riuscirà ad apportare alla famiglia il suo importante contributo.











