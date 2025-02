Tata Matilda e il grande botto, film su Italia 1 con Emma Thompson

La programmazione televisiva di sabato 8 febbraio 2025 prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:15, la messa in onda della commedia fantastica intitolata Tata Matilda e il grande botto. Il film è una co-produzione di Francia, Regno Unito e Stati Uniti del 2010 ed è ispirato alla saga letteraria scritta dall’autrice britannica Christianna Brand.

Alla regia la film maker inglese Susanna White, al suo esordio sul grande schermo dopo diverse esperienze per la televisione, come la serie televisiva Jane Eyre.

La sceneggiatura del film Tata Matilda e il grande botto è scritta dalla stessa Emma Thompson, una delle attrici più apprezzate degli ultimi quarant’anni, e che qui ritroviamo nei panni della protagonista, così come già accaduto nel capitolo precedente Nanny McPhee – Tata Matilda (2005).

Al suo fianco diversi nomi importanti del mondo dello spettacolo, in particolare: Maggie Gyllenhaal, candidata per ben due volte agli Oscar per Crazy Heart e La figlia oscura; Maggie Smith e Ralph Fiennes, rispettivamente interpreti della professoressa McGranitt e di Lord Voldemort nella saga fantasy Harry Potter; infine Rhys Ifans, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Otto Hightower nella serie tv House of the Dragon e per il cult romantico Notting Hill, al fianco di Hugh Grant e Julia Roberts.

La trama del film Tata Matilda e il grande botto: due cuginetti spocchiosi e un uomo losco e avido

Tata Matilda e il grande botto racconta la storia di una giovane donna, Isabel, che durante gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale cerca di portare avanti con le sue sole forze la fattoria di famiglia e i suoi tre figli mentre suo marito Rory è sul campo di battaglia.

Come se ciò non fosse già abbastanza faticoso, Isabel si trova a dover fronteggiare anche i loschi piani di suoi cognato Phil, disposto a tutto affinché gli ceda la proprietà, mentre i suoi tre figli non fanno altro che passare il tempo a litigare.

A ciò si aggiunge la presenza della vecchia signora Docherty a cui dover badare e l’arrivo dei presuntuosi Celia e Cyril, due nipoti giunti da Londra.

Inizia così una sorta di lotta interna tra i figli di Isabel e i due nuovi arrivati, in uno scenario che diventa sempre più devastante per la povera donna.

Un giorno, però, tutto cambia grazie all’aiuto di Tata Matilda, un personaggio davvero unico e molto particolare, che riesce a mettere in riga i ragazzini con il suo bastone magico.

Alla fine i cinque bambini decideranno di diventare alleati per mettere fine alle pretese dello zio Phil, sempre più insistente nella vendita della fattoria a causa di alcuni debiti di gioco. Sarà proprio la presenza di Tata Matilda ad aiutare i piccoli protagonisti a capire il vero senso della vita, e a portare tutta la famiglia ad un tanto atteso lieto fine.