Tata Matilda e il grande botto/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson

Tata Matilda e il grande botto, film di Italia 1 diretto da Susanna White

Tata Matilda e il grande botto va in onda su Italia 1 oggi, 24 marzo, dalle 21,20 ed è una produzione francese del 2010, sequel del film Tata Matilda del 2010 e tratta dai libri omonimi. La regia è di Susanna White e gli interpreti principali sono: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Ralph Fiennes ed Ewan McGregor. L’attrice Emma Thompson firma anche la sceneggiatura. Film indirizzato soprattutto a un pubblico di bambini riesce a catturare anche i più grandi perché al suo interno si trovano spunti di riflessione davvero molto intensi legati al mondo dei più piccoli e non solo.

Merletto di mezzanotte/ Su Rete 4 il film con Doris Day e John Gavin

Tata Matilda e il grande botto, la trama

La storia di Tata Matilda e il grande botto è ambientata durante la seconda Guerra Mondiale, quando una giovane madre con tre figli combina guai, lotta per mandare avanti la sua fattoria da sola, perché suo marito è impegnato al fronte, mentre suo cognato è pronto a tutto pur di farle vendere la proprietà. La donna deve affrontare tutti i giorni i continui litigi dei figli e inoltre deve subire gli attacchi di senilità della vecchia aiutante del suo negozio. A complicare ulteriormente le cose arrivano i suoi nipotini che si rivelano spocchiosi e viziati, mentre il guardiano del villaggio in cui vive continua a spaventarla con discorsi assurdi su una fantomatica bomba che potrebbe caderle in testa da un momento all’altro. La situazione precipita in quanto i ragazzini cominciano a litigare fra di loro e la donna comprende di non riuscire più a gestirli. Una sera, finalmente, bussa alla porta della signora la mitica bambinaia esperta di emergenze, Tata Matilda, giunta in suo aiuto per darle una mano. L’eccentrica e abile bambinaia riesce a riportare sulla retta via i bambini grazie alle 5 regole di cui hanno bisogno, coadiuvata da un bastone magico. Il cognato, intanto, continua ad insistere per costringerla a vendere la fattoria e poter pagare i suoi debiti di gioco e non esiterà a ricorrere a mezzi subdoli e disonesti. Saranno propri i bambini a unire le proprie forze e riuscire ad evitare che la donna possa firmare il contratto di vendita della casa.

Il vizietto/ Su Rete 4 il film cult con Ugo Tognazzi

Il video del trailer “Tata Matilda e il grande botto”

LEGGI ANCHE:

Quasi Amici, Canale 5/ Trama e cast del film con Omar Sy e Francois Cluzet

© RIPRODUZIONE RISERVATA