Tata Matilda e il grande botto/ Video, su Italia 1 il film con Emma Thompson

Tata Matilda e il grande botto va in onda oggi, 9 maggio 2021, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film del 2010 diretto da Susanna White, regista britannica per il cinema e la tv, e sequel del film Tata Matilda, 2005. Titolo originale Nanny McPhee and The Big Bang, questa commedia fantastica vanta la sceneggiatura di Emma Thompson, che interpreterà anche la estrosa e particolare Tata Matilda.

Nel cast troviamo altri nomi importanti come quello di Maggie Gyllenhaal, figlia dell’apprezzato regista Stephen Gyllenhaal e sorella di Jake, con cui lavorerà nel suo film d’esordio, il cult Donnie Darko e Rhys Ifan, conosciuto per la sua interpretazione in Notting Hill, 1999. Ma soprattutto quello di Margaret Natalie Smith, una delle più apprezzate attrici britanniche, Oscar nel 1970 come Miglior Attrice Protagonista per La strana voglia di Jean e nel 1979 come Miglior Attrice non Protagonista per il film California Suite.

Tata Matilda e il grande botto, la trama del film

Tata Matilda e il grande botto è ambientato 1944, durante la Seconda guerra mondiale, ed inizia con la storia di Isabel Green, Maggie Gyllenhall, che cerca di portare faticosamente avanti la sua fattoria, rimasta sola dopo che il marito è partito come soldato.

A render ancor più complicate le sue giornate ci pensano i tre figli, Norman, Megsie e Vincent, e la sua anziana e esuberante aiutante, Mrs Docherty. Tutto inizierà a peggiorare quando due nipoti di Isabel, Cyril e Celia Grey, arriveranno in fattoria, mandati dai genitori per rimanere lontani dai frastuoni della guerra, due antipatici e snob ragazzini di città che entreranno subito in competizione con i cugini.

Dopo l’ennesimo esasperato litigio fra questi arriva alla porta Tata Matilda, che inizierà ad impartire regole e lezioni di vita, e che, nonostante i tanti problemi che la famiglia si troverà a passare, sia economici che di vita pratica, riuscirà a far uscire il meglio dai i bambini Green, ed a smascherare le bugie ed i sotterfugi dei cugini e del loro padre.

Come d’improvviso era arrivata questa aiutante dal grande carattere riprenderà il suo cammino, ma a far gioire comunque i ragazzi sarà il ritorno del loro adorato padre Rory.

