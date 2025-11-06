Tutto su Tatiana, la dama del trono over di Uomini e Donne che chiede di lasciare il programma con Alessandro Sposito ma lui rifiuta.
Tra le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne che hanno cominciato l’avventura nell’attuale stagione c’è Tatiana, una bellissima signora che, sin dal suo primo centro studio, ha conquistato tutti con la sua bellezza, eleganza e raffinatezza. Prima di quest’anno, Tatiana non aveva mai partecipato al dating show di canale 5 e, ancora single, spera di lasciare il programma con una persona accanto con cui vivere una storia bella lontano dai riflettori.
Di Tatiana non ci sono ancora informazioni. Non si sa, infatti, se abbia dei figli, quali storia importanti abbia avuto in passato e che lavoro faccia. La dama, inizialmente, ha cominciato a conoscere Alessandro Sposito e Arcangelo. Con quest’ultimo, però, non è scattata la scintilla che, invece, è scattata subito con Alessandro.
Tatiana e la voglia di lasciare Uomini e Donne con Alessandro Sposito
Nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre 2025, Tatiana torna al centro dello studio per confrontarsi con Alessandro Sposito con cui la frequentazione continua anche se tra alti e bassi. Nonostante tutto, la dama ammette di essere molto interessata ad Alessandro con cui uscirebbe subito dal programma.
Alessandro, però, non è dello stesso parere. Il cavaliere spiega che con Tatiana ci sono ancora troppi problemi per pensare ad un’uscita dal programma e, deciso a conoscere nuove persone, fa scendere anche una nuova dama lasciando perplessa la stessa Tatiana. La reazione di Alessandro scatena i commenti e le critiche di Gianni Sperti.