Tatiana Luter vittima di un colpo da cinema: rubati orologi e gioielli da 1,5 milioni! L’attrice rompe il silenzio: “Grazie ai poliziotti”.

Tatiana Luter è stata derubata a Milano. L’attrice ha vissuto momenti di terrore mentre si trovava nel capoluogo meneghino quando ben tre uomini su un treno le hanno preso lo zaino dalla cappelliera. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo. Tatiana Luter si trovava su un Frecciarossa alla stazione Centrale quando ad un certo punto la Polizia Ferroviaria ha visto tre malviventi che scendevano da un vagone.

Si tratta di giovani algerini che si aggiravano qua e là cercando di derubare quello che trovavano nelle cappelliere. Ad un certo punto, i ladri hanno preso uno zaino, hanno svuotato la refurtiva in un’altra valigia e poi sono corsi via. Dopo essere arrivati nella piazza di fronte alla stazione, hanno però aperto il trolley e fortunatamente i poliziotti hanno notato il bottino bloccandoli immediatamente. Qui, hanno trovato anche orologi e gioielli di grande valore appartenenti a un uomo francese che viaggiava con Tatiana Luter: pare si stimi una cifra intorno al milione e mezzo di euro.

Tatiana Luter, il messaggio agli agenti: “Grazie per la straordinaria professionalità“

Dopo il furto, l’attrice di L’estate addosso è corsa subito sui social per ringraziare la polizia per essere stata pronta ad intervenire dopo aver visto che qualcosa non andava: “Per la loro straordinaria professionalità e il loro intervento tempestivo in seguito al furto subito (non a me)“, ha scritto Tatiana Luter sui suoi profili social, “La loro risposta rapida e coordinata ha portato all’arresto del responsabile e al recupero degli oggetti rubati di grande valore. Siamo profondamente grati per il loro coraggio, la dedizione e il servizio esemplare“.