Tatiana, mamma Giaele De Donà: chi è e malattia/ Ictus da giovanissima: “Sempre al suo fianco”

Tatiana, la mamma di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip

Grande sorpresa per Giaele De Donà al Grande Fratello Vip: dopo aver conquistato il posto di terza finalista, riceve infatti la visita della sua mamma Tatiana. La donna è malata da molti anni: dopo aver avuto un ictus non è più tornata la donna di prima. Giaele ha infatti raccontato di aver vissuto il dramma della malattia di sua madre quando era molto piccola, da allora è sempre stata al suo fianco.

In uno sfogo al Grande Fratello Vip, Giaele ha raccontato un aneddoto riguardante proprio il rapporto con la sua mamma e la sua malattia: “Due anni fa era molto depressa, così non le raccontavo mai cosa facevo, neanche le cose belle. Le raccontavo delle bugie. Un giorno andai a casa sua e le dissi cosa avevo fatto, che mi sentivo in colpa di aver fatto cose che lei non avrebbe potuto fare. Mi disse che vive attraverso i miei racconti, che io devo vivere per tutt’e due. Mi diede tanta forza.” Questa sera Giaele, dopo sei mesi, può finalmente rivedere la sua mamma Tatiana e festeggiare insieme a lei la finale conquistata.

