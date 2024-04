Tatiana Melnik, ospite di Viva la Danza/ Chi è la ballerina che si esibirà con Roberto Bolle

Viva la Danza è il titolo del nuovo spettacolo di Roberto Bolle, in onda in prima serata su Rai 1 per celebrare la giornata internazionale della danza che ricorre proprio il 29 aprile di ogni anno. Con l’occasione il celebre ballerino ospiterà numerosi artisti, italiani ed internazionali, con i quali duetterà cantando e ballando. Tra questi, uno dei più importanti nomi della scena mondiale, Tatiana Melnik. La prima ballerina dell’Hungarian National Ballet di Budapest sarà tra i nomi di punta dell’evento e può vantare nonostante la giovane età una carriera già fatta di numerosi successi, iniziata con gli studi di danza classica a soli 7 anni.

L’artista di origine russa si è diplomata nella prestigiosa accademia di coreografia Perm State Ballet School nel 2006 ed ha lavorato fino al 2013 al Russian Ballet Moscow Oblast State Theatre. Successivamente si è esibita come solista nei teatri nazionali Stanislavsky e Nemirovich-Danchenko di Mosca. In Italia è stata protagonista del Gala di danza commemorativo in ricordo della scomparsa di Carla Fracci a Milano, organizzato ad un anno dalla morte della celebre ballerina.

Tatiana Melnik, anni trascorsi all’Accademia Perm Stata “Sono stati anni difficili e interessanti allo stesso tempo”

Tatiana Melnik, prima ballerina dell’Hungarian National Ballet è tra gli ospiti dello show di Roberto Bolle Viva la Danza, trasmesso in occasione della giornata mondiale che celebra questa forma d’arte espressiva. L’artista aveva raccontato alcuni dei momenti più importanti della sua carriera in occasione di una intervista rilasciata al magazine Opera Life, nella quale aveva affermato che il percorso è stato piuttosto difficile e che molte volte aveva sentito la necessità di abbandonare gli studi.

Parlando degli anni trascorsi all’Accademia Perm Stata aveva rivelato: “Sono stati anni difficili e interessanti allo stesso tempo! A volte era così difficile che mi veniva voglia di andarmene, ma il desiderio di diventare una ballerina era più forte. E ora, ricordando la scuola, sono molto grata per tutto quello che mi ha dato“. E del desiderio, avuto fin da bambina di intraprendere questa professione aveva raccontato: “Ho iniziato a ballare all’età di sette anni entrando in un gruppo di ballo, ma il desiderio di diventare una ballerina è apparso dal mio ingresso in Accademia, dove vidi uno spettacolo per la prima volta in teatro“.











