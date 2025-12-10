Chi l'ha visto tornerà sul caso di Tatiana Tramacere quest'oggi, con il giallo della scomparsa della 27enne di Nardo: le anticipazioni

Il programma di Rai Tre, Chi l’ha visto, tornerà questa sera sul caso di Tatiana Tramacere, la giovane 27enne sparita per una decina di giorni da Nardò, in provincia di Lecce, poi ritrovata – fortunatamente viva e vegeta – in casa dell’amico Dragos Gheormescu. Si tratta di una vicenda che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per quasi due settimane ed erano molti coloro che già credevano che si sarebbe conclusa in maniera tragica, quel finale già scritto di una nuova vittima di femminicidio. Fortunatamente non è andata così, non si è commesso alcun omicidio e non vi sono vittime né carnefici, ma il giallo attorno alla vicenda di Tatiana Tramacere resta.

Da quando la ragazza è tornata a casa sono tanti i punti interrogativi che sono sorti, a cominciare dal capire il perché di questo gesto della giovane: possibile che – nonostante abbia visto i suoi familiari piangere più volte in tv – sia rimasta rinchiusa, non uscendo allo scoperto? Cosa le è scattato nella testa? Perché poi i familiari parlano di una ragazza denutrita, non propriamente in forma? Cosa è successo quindi in quei dieci giorni? Davvero Tatiana Tramacere ha solamente voluto riordinare le idee e staccare la spina: non avrebbe potuto farlo comunque senza far passare giorni terribili ai genitori?

TATIANA TRAMACERE, LE INDAGINI PROSEGUONO

Tutte domande che si sta facendo l’opinione pubblica e molto probabilmente anche gli inquirenti, che sulla vicenda hanno lasciato comunque acceso un faro. Nel frattempo i social mormorano e regalano cattiverie gratuite, come ad esempio – in molti – chi pensa che la 27enne di Nardò abbia organizzato tutto solo per visibilità. La giovane era molto sui social, di conseguenza un suo allontanamento l’avrebbe fatta divenire famosa, un’ipotesi a cui però non vogliamo assolutamente credere.

A tutte queste cattiverie hanno risposto i familiari della ragazza, spiegando che “molti avrebbero preferito vederla morta”, sottolineando come nel giro di breve tempo si è parlato di un moto di apprensione e di affetto verso Tatiana, ad uno di odio: come è possibile questo cambio di atteggiamento così repentino, senza tra l’altro nemmeno conoscere tutti i particolari di questa storia spinosa?

TATIANA TRAMACERE E LA FIGURA DI DRAGOS

Sullo sfondo rimane la figura di Dragos Gheormescu, l’amico 30enne che ha nascosto Tatiana e che Chi l’ha visto aveva intervistato pochi giorni prima, durante il periodo della sparizione. La famiglia della giovane ha fatto sapere che non denuncerà il ragazzo, scagionandolo definitivamente da qualsiasi tipo di accusa, ma non sarà semplice – immaginiamo noi – per lui tornare ad una vita normale, dopo che una popolazione inferocita avrebbe voluto linciarlo senza alcun motivo.

“Ero preso da lei”, ha raccontato subito dopo che era accaduto il fatto, decidendo così di soddisfare le richieste della giovane: chissà che oggi Chi l’ha visto non riesca a fare un po’ più di chiarezza.

TATIANA TRAMACERE CHIEDE SCUSA A TUTTI

Nel frattempo proprio stamane Tatiana Tramacere ha deciso di rompere il silenzio e proprio attraverso i microfoni di Chi l’ha visto ha fatto sapere di voler chiedere scusa a tutti, non soltanto alla sua famiglia ma anche alle autorità e ai suoi compaesani di Nardo.

Anticipazioni che fanno chiaramente capire come il talk del terzo canale sia riuscito in una delle sue grandi esclusive, quindi intervistare la 27enne, chiacchiera che ovviamente verrà mandata in onda questa sera in versione integrale. Una intervista che appare decisamente rilevante alla luce appunto di tutti i punti di domanda che vi abbiamo segnalato sopra, i numerosi interrogativi che al momento non stando trovando una risposta: appuntamento quindi alle ore 21:20 circa, subito dopo la fiction Un Posto al Sole, per questa importante intervista del programma di Rai Tre, buona visione.