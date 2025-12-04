Dove è finita Tatiana Tramacere? A Storie Italiane il giallo della 27enne scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce: ecco cosa sta succedendo

Il giallo di Tatiana Tramacere a Storie Italiane, la ragazza di 27 anni scomparsa da una decina di giorni da Nardò, in provincia di Lecce. L’ultima volta è stata vista di sera, verso le 19:30, in compagnia di un uomo, ma al momento non vi sono indagati. Il padre, visibilmente provato, ha parlato così al programma di Rai Uno: “Non so cosa dire, cerco solo di trovare mia figlia; la speranza di ritrovarla ce l’abbiamo, ci affidiamo solo alle indagini dei carabinieri”.

Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto”

Quindi ha rivolto un appello alla televisione, spiegando: “Se ci senti, Tatiana, torna a casa”, e ancora: “Amici e parenti, se sanno qualcosa, di parlare e basta, tutto qui. Qualcuno che possa averla sentita dopo le 19:30, qualche amico, parenti, conoscenti che sanno qualcosa, che parlino per aiutare a trovarla”. La sparizione di Tatiana Tramacere sta mettendo in apprensione anche Vladimir, il fratello, che ha spiegato: “Forse c’è qualcosa che le impedisce di mettersi in contatto con noi; io con mia sorella avevo un legame molto forte, quindi c’è un qualcosa che le impedisce di mettersi in contatto”, riferendosi ai mancati contatti.

Pierina Paganelli, Loris Bianchi in aula/ "Udienza tranquilla, hanno cristallizzato il mio alibi"

TATIANA TRAMACERE, L’APPELLO DEL FRATELLO

Sul ragazzo che è stato visto con la giovane l’ultima volta: “Con noi questo ragazzo non ha mai parlato; abbiamo solo saputo che fino alle 19:30 era nel centro di Nardò. Abbiamo vagliato tutte le possibilità e lo stesso stanno facendo anche i carabinieri, stanno indagando”, in riferimento anche al fatto che sembra che Tatiana Tramacere stesse per andare a Brescia da un ex fidanzato.

Su un altro ragazzo che diceva di essere il fidanzato, il fratello ha precisato: “Mia sorella ha sempre detto che era un amico, quindi lascio a voi i pensieri. Lui ogni tanto veniva a casa nostra, era un po’ pressante”, per poi concludere: “Un appello a livello nazionale, anche a gente che non la conosce: qualsiasi dettaglio, anche banale, che può sembrare stupido, può essere utile”.

Famiglia del bosco: accettata una casa temporanea/ Sindaco: "Ora serve l'accordo con gli assistenti sociali"