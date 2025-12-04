Dove è finita Tatiana Tramacere? A Storie Italiane il giallo della 27enne scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce: ecco cosa sta succedendo
Il giallo di Tatiana Tramacere a Storie Italiane, la ragazza di 27 anni scomparsa da una decina di giorni da Nardò, in provincia di Lecce. L’ultima volta è stata vista di sera, verso le 19:30, in compagnia di un uomo, ma al momento non vi sono indagati. Il padre, visibilmente provato, ha parlato così al programma di Rai Uno: “Non so cosa dire, cerco solo di trovare mia figlia; la speranza di ritrovarla ce l’abbiamo, ci affidiamo solo alle indagini dei carabinieri”.
Quindi ha rivolto un appello alla televisione, spiegando: “Se ci senti, Tatiana, torna a casa”, e ancora: “Amici e parenti, se sanno qualcosa, di parlare e basta, tutto qui. Qualcuno che possa averla sentita dopo le 19:30, qualche amico, parenti, conoscenti che sanno qualcosa, che parlino per aiutare a trovarla”. La sparizione di Tatiana Tramacere sta mettendo in apprensione anche Vladimir, il fratello, che ha spiegato: “Forse c’è qualcosa che le impedisce di mettersi in contatto con noi; io con mia sorella avevo un legame molto forte, quindi c’è un qualcosa che le impedisce di mettersi in contatto”, riferendosi ai mancati contatti.
TATIANA TRAMACERE, L’APPELLO DEL FRATELLO
Sul ragazzo che è stato visto con la giovane l’ultima volta: “Con noi questo ragazzo non ha mai parlato; abbiamo solo saputo che fino alle 19:30 era nel centro di Nardò. Abbiamo vagliato tutte le possibilità e lo stesso stanno facendo anche i carabinieri, stanno indagando”, in riferimento anche al fatto che sembra che Tatiana Tramacere stesse per andare a Brescia da un ex fidanzato.
Su un altro ragazzo che diceva di essere il fidanzato, il fratello ha precisato: “Mia sorella ha sempre detto che era un amico, quindi lascio a voi i pensieri. Lui ogni tanto veniva a casa nostra, era un po’ pressante”, per poi concludere: “Un appello a livello nazionale, anche a gente che non la conosce: qualsiasi dettaglio, anche banale, che può sembrare stupido, può essere utile”.