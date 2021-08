Tatuaggio Green Pass sul braccio/ Paragone: “Da pop art a vax art, che tenerezza”

Andrea Colonnetta è divenuto famoso in questi giorni, per via del suo particolare tatuaggio: il 22enne ragazzo calabrese si è infatti fatto tatuare il Green Pass sul braccio, o meglio, il codice Qr associato appunto al passaporto vaccinale. “Sono convinto di essermi fatto questo tatuaggio – ha raccontato il giovane oggi in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News – l’idea era quella di rappresentare il periodo che abbiamo passato e che stiamo vivendo e parlando col tatuatore abbiamo deciso di tatuare il green pass sul braccio, di farlo in maniera unica”.

La conduttrice Simona Branchetti ricorda al ragazzo che fra nove mesi scadrà il Green Pass: “Quando mi scade cosa farò? – replica lui – più che l’utilità importa il significato che si vuole dare al tatuaggio”. Così invece il leader di ItalExit, Paragone: “Provo tenerezza, siamo passati dalla pop art alla vax art o alla green pass art, il prossimo passaggio? Puoi farti il codice a barre, così diventi tu il prodotto, è il grande inganno di questi tempi, la vostra generazione si è infilata in questo concetto di modernità, contenti voi, se vi sentite liberi va bene così, reputo pericoloso questo andazzo ma voi siete contenti quindi figuriamoci, è il fatto di diventare loro stessi il prodotto”.

TATUAGGIO GREEN PASS, IL COMMENTO DI FARAONE E SENNA

E ancora: “Quando ci si domanda come faccia Facebook a fare così tanto fatturato o Amazon, vendono e smerciano i nostri dati sensibili, non stiamo diventando quel prodotto lì, noi stiamo passano dalla pop art di Warhol alla green pass art”. Diverso invece il commento di Davide Faraone di Italia Viva: “I no vax hanno avuto un’eco molto forte sui social, per spargere fesserie, sono orgoglioso di questo ragazzo e di tutti i ventenni che si stanno vaccinando, orgoglioso per lui e disistima per i no vax e tutti quelli che continuano ad andare contro la scienza, e Paragone rappresenta questi”.

Infine il commento di Gianmarco Senna, consigliere regionale lombardo della Lega: “I giovani hanno pagato il conto più alto, il ragazzo ha fatto un discorso semplice, è stato un periodo della nostra vita che voglio ricordare e lo faccio così, c’è gente che si tatua una data importante, il nome della fidanzata che consiglio di non fare mai… è stato un gesto simbolico non penso che lo abbia fatto per entrare al ristorante”.



